KSeF dostosowany do VIDA? To na pewno pójdzie źle

Niepokój budzi, czy nowe rozwiązania, w implementacji których chcemy wyprzedzić Europę, będą zgodne z tymi, które obowiązkowo zostaną wprowadzone w całej Unii w 2030 roku (pakiet VIDA – VAT in Digital Age).

Czytaj więcej Niezbędnik przedsiębiorcy Niezbędnik przedsiębiorcy: start KSeF * reforma składki zdrowotnej * kasowy PIT * prawa na platformach e-commerce * strachy polskich firm • Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy? Ministerstwo Finansów podało datę • Co nowego wiadomo o reformie składki zdrowotnej • Kto skorzysta i na jakich warunkach z kasowego PIT • Kasowy PIT to także nowe obowiązki dla firm • Nowe przepisy ochronią przed potęgą Google czy Amazona • Czego obawia się polski biznes? • Ważne terminy na ten tydzień

A wiadomo, że „jak coś może pójść źle, to na pewno pójdzie” – zgodnie z pierwszym prawem Murphy’ego. Skoro więc ministerstwo zapewnia, że „podejmie działania”, aby polski system był „jak najbardziej zgodny” z unijnym i że „będzie się starać, żeby KSeF był dostosowany do VIDA”, to na pewno pójdzie źle.

Zlikwidować urzędy skarbowe, niech się ZUS zajmie podatkami

Faktury elektroniczne w wymaganym formacie europejskim mają być obowiązkowe od 2030 roku, ale z okresem przejściowym do 2035 roku dla transakcji krajowych. Dlaczego system wprowadzany wcześniej ma być dostosowywany do systemu, który ma być wprowadzony później? Ano dlatego, że będą różne. I my już to wiemy. Oczywiście ten europejski jest prostszy, bo wymaga mniej danych. I nie będzie w nim walidacji wystawianych e-faktur przez organy podatkowe. Zupełnie inaczej niż w KSeF, który wymaga przesyłania e-faktur za pośrednictwem centralnego państwowego systemu.

I to właśnie z powodu tego państwowego systemu termin wprowadzenia KSeF został przesunięty z obawy, że się on „wykrzaczy”. Skoro jednak taki centralny system być musi, to podpowiem, co trzeba zrobić. Bez sarkazmu. ZUS by to ogarnął bez większego problemu. Będzie się jednak przed tym wzbraniał, bo po co mu nowa, dodatkowa robota. Więc nie będzie miała okazji potwierdzić się moja teza sprzed 20 lat: zlikwidować urzędy skarbowe, niech się ZUS zajmie podatkami tak samo jak składkami. ZUS in Digital Age.