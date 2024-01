Marek Isański: Wymuszanie na Prezydencie uniewinnienia panów K i W zadziwia

Tysiące artykułów napisano o nadużywaniu wszczynania postępowań karnych skarbowych przez urzędników. Takich postępowań wszczynanych jest dziesiątki tysięcy rocznie. Większość z nich to ordynarne przekroczenie uprawnień, bo wszczynane są bez żadnych podstaw faktycznych, poza tą że organ przesadził z „hodowaniem” odsetek za zwłokę od wątpliwego zresztą rzekomo nie zapłaconego podatku przez obywatela i wszczyna postępowanie karne aby zawiesić bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Świetnym (czyli smutnym) przykładem są tzw. ofiary ulgi meldunkowej, na których żaden podatek nie ciążył, ale urzędnicy w obawie przed przedawnieniem prawa do nałożenia - zresztą nieistniejącego – podatku wszczęli ponad 440 postępowań karnych skarbowych. Czyli tyle razy z niewinnych ludzi uczynili podejrzanych o przestępstwo. Każde z tych działań było ewidentnym przekroczeniem uprawnień. Jednak żaden(!) urzędnik nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej za to że bez żadnych podstaw wszczął postępowanie karne skarbowe w stosunku do „bogu ducha winnego” obywatela, który nie zapłacił podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania od sprzedaży i to w sytuacji gdy w rzeczywistości żaden podatek nie występował, a był wymysłem garstki nadgorliwych urzędników.

Oczywistym przekroczeniem uprawnień przez urzędników jest również uniemożliwianie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dokonywanie i utrzymywanie przez całe lata zabezpieczeń na majątku firmy. Oczywiście gdy są uzasadnione podstawy do dokonania zabezpieczenia to obowiązkiem organu jest zabezpieczenie interesu fiskalnego państwa poprzez dokonanie zabezpieczenia i jak najszybsze wydanie decyzji, która będzie mogła zostać poddana kontroli sądowej, bo organ może się przecież pomylić a majątek obywatela podlega konstytucyjnej ochronie.

Jednak, gdy zabezpieczenie utrzymywane jest przez długi czas to oczywistym jest, że nie było do niego podstaw prawnych. Że podejrzenie naruszania przez podmiot naruszania przepisów podatkowych było co najmniej błędem, a jeśli organ nie uchylił zabezpieczenia i kontynuował jego utrzymywanie to jest to zwykłe przekroczenie uprawnień.

Żadna firma długo trwającego zabezpieczenia nie wytrzyma. Większość długo trwających zabezpieczeń prowadzona jest tak długo jak dużo czasu potrzeba aby podmiot zmusić do ogłoszenia upadłości. Wówczas organ wydaje decyzje firmującą dokonane zabezpieczenie o wobec upadłości firmy nie ma kto jej skarżyć i oczywiste przestępstwo fiskusa „wygląda” ma bohaterską walkę z oszustami podatkowymi.