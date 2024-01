Zmiany w Prokuraturze Krajowej - dwugłos prawników

Dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Jeśli okazuje się, że kierowca nie ma prawa jazdy, to nie może dalej prowadzić autobusu

W związku z działaniami podjętymi przez Prokuratora Generalnego w stosunku do Prokuratora Krajowego należy jednoznacznie wskazać, że nie miało w tym przypadku miejsca żadne odwołanie Prokuratora Krajowego, jak próbują nieudolnie nazwać to osoby nie rozumiejące istoty problemu. Nie doszło do żadnego złamania prawa przy rzekomym odwoływaniu Prokuratora Krajowego, bo takiego odwołania po prostu nie było.

Natomiast to co miało miejsce, to że Prokurator Generalny stwierdził, iż osoba sprawująca funkcję Prokuratora Krajowego po prostu nie posiadała ku temu uprawnień. Obecnie wymogiem prawnym dla możliwości bycia Prokuratorem Krajowym jest pozostawanie przez danego prokuratora w tzw. stanie czynnym. Natomiast to co się okazało, że osoba ta nie była w stanie czynnym, a pozostaje ona w stanie spoczynku. Powyższe było spowodowane nieskutecznym przywróceniem jej przez poprzedniego Prokuratora Generalnego w stan czynny w 2022 roku, gdyż miało to miejsce na podstawie przepisów, które regulowały sytuację prawą dotyczącą kilku lat wcześniej. Żeby to zobrazować, to trochę tak jakby się okazało, że w końcu właściciel autobusu zorientował się, że kierowca prowadzący jego autobus pełen pasażerów jednak nie posiada prawa jazdy. I w takiej sytuacji doprowadzenie do zmiany osoby za kółkiem jest wręcz obowiązkiem właściciela autobusu. To właśnie zrobił Prokurator Generalny w piątek 12 stycznia 2024 roku.