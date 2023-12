Kolaszyński, Małecki: Samoocena służb specjalnych czy budowa nadzoru nad wywiadem

W składzie Rady Ministrów znalazło się miejsce dla ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, który nie będzie łączył tej funkcji z teką ministra właściwego ds. wewnętrznych. Daje to nowemu ministrowi możliwość poświęcenia pełnej uwagi pięciu instytucjom posiadającym status służb specjalnych: ABW, AW, CBA, SKW oraz SWW. Co je łączy? Z wyjątkiem CBA są odpowiedzialne za zbierania i analizowane informacji istotnych dla bezpieczeństwa narodowego. Do skutecznego koordynowania działalności wywiadowczej nie wystarczą jedynie zmiany personalne na kluczowych stanowiskach, ponieważ sfera ta od lat wymaga głębokiej reformy. W zakresie nadzoru nad służbami specjalnymi ciągle bazujemy na rozwiązaniach doraźnych zaproponowanych prawie 30 lat temu. Wskazana jest zmiana podejścia, wypracowanie odpowiedzialnej strategii i zbudowanie przemyślanego systemu nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi. W tym względzie należy zgodzić się z ministrem Siemoniakiem: to nie czas na rewolucję w służbach specjalnych. Zdecydowanie to nie czas na rewolucję, ponieważ do takiej trzeba się dopiero solidnie przygotować.

Reklama

Wywiad to nic specjalnego

Debata publiczna na temat roli instytucji wywiadowczych staje się normą w państwach demokratycznych. W Polsce rozmywamy istotę wywiadu nieprecyzyjnym pojęciem służb specjalnych. Jednak niezależnie od nazewnictwa, o służbach specjalnych (wywiadowczych, informacyjnych) dyskutować trzeba i warto. W końcu ich rolą jest rzecz tak podstawowa jak zdobywanie różnymi metodami, przeważnie niejawnymi, informacji istotnych dla bezpieczeństwa narodowego. Jednak współcześnie w dobie postępu technologicznego dla poprawnego funkcjonowania całego systemu politycznego szczególnego znaczenia nabiera wiele kwestii związanych z wywiadem i kontrwywiadem: w jaki sposób służby specjalne mogą pozyskiwać informacje? Czy nadmiernie nie ingerują w prawa człowieka i sprawy publiczne? Jak w procesie decyzyjnym efektywnie wykorzystać wiedzę, którą zgromadziły? W jakim zakresie powinny współpracować ze sobą i z innymi instytucjami w kraju i zagranicą? Jak pozyskać właściwe osoby do pracy w wywiadzie? Na te i szereg innych pytań przedstawiciele służb specjalnych często mają odpowiedź. Jednak w pierwszej kolejności takie same pytania powinny zadawać sobie osoby odpowiedzialne za nadzór i koordynowanie pracy instytucji wywiadowczych. W tym wypadku odpowiedzi niekoniecznie muszą być tożsame z optyką służb specjalnych a perspektywa osób odpowiedzialnych za polski wywiad i kontrwywiad powinna być dużo szersza, uwzględniająca politykę państwa i przede wszystkim interes ogółu społeczeństwa.

Czytaj więcej Służby Szef CBA został odwołany. Znamy nazwisko następczyni Andrzej Stróżny, szef CBA został odwołany ze stanowiska - informuje Radio Zet. Jego następcą została Agnieszka Kwiatkowska Gurdak. Kilka minut po podaniu tej informacji potwierdził ją na konferencji prasowej Donald Tusk.

W państwie demokratycznym standardem jest oddzielenie pracy wywiadowczej od polityki na podobnej zasadzie, jak w przypadku cywilnej kontroli nad armią. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku pełne odseparowanie nie jest możliwe. Jednak nie oznacza to braku konieczności ukształtowania standardów i precyzyjnych zasad regulujących relacje oraz współpracę członków rządu i kierownictwa służb specjalnych. Zasadniczo politycy nie powinni ingerować w pracę wywiadów, ponieważ w ten sposób stają się one narzędziem w rękach rządzących do walki z opozycją polityczną. Tegu typu oddziaływanie wywiera negatywny wpływ na skuteczność służb, generując poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa prowadzonych przez nie w warunkach tajności operacji. Z drugiej strony służby specjalne nie powinny nadmiernie ingerować w bieg spraw publicznych, na co pozwalają im odpowiednie „zasoby informacyjne”. Problem cywilnego nadzoru można przedstawić na zasadzie przeciwwagi. Z jednej strony mamy służby specjalne zorganizowane na wzór wojskowy i przygotowane do pozyskiwania, gromadzenia i analizowania informacji istotnych dla bezpieczeństwa państwa. Natomiast z drugiej strony występują politycy odpowiedzialni za zarządzanie aparatem wywiadowczym, koordynowanie jego prac oraz nadzór nad odpowiednim wykonaniem powierzonych zadań. Odnośnie do służb specjalnych sformułowano już wiele, różnorodnych ocen ich działalności. Z kolei w przypadku politycznego nadzoru recenzje są o wiele bardziej zbliżone – nadzór, jeśli nawet istnieje, to tylko w kadłubowej formie.

Często zapomina się o tym, że profesjonalnym zajęciem jest nie tylko praca wywiadowcza, ale także nadzorowanie tego typu działalności na poziomie polityczno-administracyjnym. Nikt nie twierdzi, że służba oficerów wywiadu czy kontrwywiadu nie wymaga dużych umiejętności i poświęcenia. Jednak równie dużym wyzwaniem jest zarządzanie służbami specjalnymi, programowanie i koordynowanie ich pracy oraz zadaniowanie i rozliczanie z osiągniętych efektów. Skala wyzwań jest również w tym wypadku olbrzymia. Jak określić, które informacje powinny być zbierane przez służby specjalne? Jak stworzyć system dystrybucji tej ekskluzywnej wiedzy? Nawet najbardziej wartościowa informacja, jeśli nie zostanie przekazana decydentom politycznym w odpowiednim momencie, może okazać się bezwartościowa. Jak zaplanować i koordynować wysiłki wywiadowcze i prawidłowo ocenić osiągnięte efekty? Skala takiego przedsięwzięcia jak cywilny nadzór zdecydowanie przerasta jedną osobę. Za jakość pracy wywiadowczej, jeśli nawet ograniczymy ją do czterech instytucji: ABW, AW, SKW, SWW odpowiada ok. 10 tys. funkcjonariuszy służb specjalnych. Ile osób odpowiada za cywilny nadzór? Najczęściej ledwie garstka.