Mariusz Muszyński: Czy Polska ma legalny rząd?

Puenta powyższego jest prosta. Po pierwsze, wspomniane Panie, nie objęły urzędu. Wątpliwości w tym kontekście podniósł w wywiadzie prasowym były prezydent Bronisław Komorowski, za co chylę czoła. Jednak nikt tego wątku nie podjął, a jest o czym pisać. Przecież wszelkie akty wydane przez te Panie jako rzekomych ministrów są ab initio nieważne. To oznacza, że odwołanie kurator Barbary Nowak przez „ministrę” Nowacką nie doszło do skutku, bo podpisał je minister edukacji, który nie objął urzędu. Bezskuteczne są także powołania wiceministrów w tych resortach, bo kandydatów do pełnienia funkcji wiceministra, premier powołuje na wniosek ministra. To może mieć z kolei również dalsze konsekwencje decyzyjne i personalne. I to w bardzo szerokim zakresie.

Ale kontekst ministerialny to nie wszystko. Są jeszcze szersze skutki powstałej sytuacji. Otóż wszelkie akty rządu in gremio (jako Rady Ministrów) w tym składzie również nie mają mocy prawnej, bo są przyjęte przez rząd z osobami, które członkami Rady Ministrów nie są. Opozycja może już dziś zacząć się zastanawiać, które z działań rządowych i w jakim trybie może zacząć podważać. Także poprzez kierowanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.

Sytuację może uratować tylko powtórzenie przysięgi przez te trzy osoby. Ale to stanowiłoby dla koalicji rządzącej olbrzymią kompromitację wizerunkową. Dlatego prawdopodobne jest, że temat zostanie przemilczany. Jednak w ten sposób nowa władza rozpocznie swe funkcjonowanie obarczona grzechem pierworodnym – konstytucyjnym błędem w procesie powołania rządu. Jak na praworządne państwo, to jednak grzech zbyt wielki.

Mariusz Muszyński, profesor na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, sędzia Trybunału Konstytucyjnego