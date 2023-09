Agnieszka Holland - idealny czarny charakter

Brakowało jedynie postaci, która stałaby się symbolem złej otwartości, pochodzącej trochę z innego świata niż Polacy z prowincji, blokowisk Polski B. Agnieszka Holland idealnie pasuje do tej roli. Przedstawicielka celebryckich, oderwanych od rzeczywistości elit oraz świata niezwykle odległego od zwykłych wyborców. Piękne kontrastuje z rzeczniczką Straży Granicznej Anną Michalską, dziewczyną z warkoczem, która „siermiężnie” broni polskiej granicy.

Agnieszka Holland, weszła w tę grę, decydując się na publikacje filmu tuż przed wyborami, stając się dla prawicy wymarzonym czarnym charakterem, ponieważ nie tylko lekceważy zagrożenia, ale obraża tych broniących bezpieczeństwa Polaków.

Strategiczna porażka Donalda Tuska

PiS bez najmniejszych problemów spiął w jedną całość „Zieloną granicę” z Donaldem Tuskiem, wyciągając jego krytyczne wobec muru wypowiedzi. Opozycja nie dostrzegła tej pułapki wchodząc w polityczno-artystyczny spór. I znów boisko do takiej gry rysował wyłącznie PiS.



Czy można było inaczej? Tak, zachowując przynajmniej strategiczny dystans do filmu. Wtedy Platforma mogłaby stępić polityczny oręż PiS, usiłujący pozycjonować opozycje jako ignorującą bezpieczeństwo Polaków. A przecież zanim jeszcze dzieło Holland weszło na ekrany, to już mówiono o szkalowaniu w niej Straży Granicznej. To była druga lampka alarmowa. W Polsce od dekad istnieje bardzo silny szacunek do munduru. W badaniach z ubiegłego roku, blisko 70 proc. Polaków wypowiedziało się pozytywnie o Straży Granicznej, w zaufaniu wyprzedziło ją jedynie wojsko. Pozwolenie na zrobienie z siebie przeciwników tej formacji i tuż przed wyborami, to strategiczny strzał w stopę.