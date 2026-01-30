Piotr Pałka: Polska 2050 już wybrała przewodniczącą. Tylko o tym nie wie

Zgodnie z art. 22 statutu Partii Polska 2050 Szymona Hołowni wyboru przewodniczącego partii dokonuje się w wyborach powszechnych przeprowadzanych przez członków tej partii, którzy nie są organem tej partii. Z kolei z art. 8 ustawy o partiach wprost wynika, że partie polityczne kształtują swoje struktury oraz zasady działania zgodnie z zasadami demokracji, w szczególności przez zapewnienie jawności tych struktur, powoływania organów partii w drodze wyborów i podejmowania uchwał większością głosów. Jest to więc większość zwykła, a nie większość bezwzględna. Gdyby bowiem ustawodawca chciał wskazać na większość bezwzględną, to by na to wskazał, czego jednak nie uczynił. Zgodnie z art. 1 statutu Polski 2050 partia ta działa na podstawie ustawy o partiach politycznych. W żadnym miejscu statutu nie zmodyfikowano tej zasady liczenia głosów w odniesieniu do wyboru jej przewodniczącego. Taka modyfikacja mogłaby nastąpić, ale nie nastąpiła.

Reklama Reklama

Uprawnień przekazanych nie można dalej przekazywać

Nie budzi więc wątpliwości to, że minister Katarzyna Pełczyńska–Nałęcz, z uwagi na uzyskanie największej liczby głosów przy zarządzonych wyborach na przewodniczącego partii Polska 2050 Szymona Hołowni została z dniem 10 stycznia 2026 r., zgodnie z art. 8 ustawy o partiach politycznych wybrana na jej przewodniczącą. W statucie partii nie zastrzeżono większości bezwzględnej głosów (50 proc. plus 1) przy podejmowaniu uchwał dot. wyboru przewodniczącego Polski 2050 i nie można było tego zrobić w regulaminie wewnętrznym, nawet jeżeli był on wydany na podstawie ogólnych zapisów statutowych.

Ustawa o partiach politycznych w art. 9 ust. 1 pkt 5 wymaga bowiem, aby tryb wyboru organów partii oraz zasady działania partii określał statut. Taką zasadą jest również określenie większości, jaką się głosuje w danej partii. Jeżeli statut tej większości nie reguluje, to zastosowanie ma art. 8 ustawy o partiach, który wskazuje na zwykłą większość.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych „statut partii politycznej określa jej cele, strukturę i zasady działania, a w szczególności tryb dokonywania wyboru organów partii oraz zasady dokonywania zmian statutu”. Oznacza to, że zasady dotyczące dokonywania wyborów organów partii powinny być uregulowane w statucie, a nie w regulaminach wydanych na podstawie statutu, jak to miało miejsce w przypadku ostatnich wyborów na przewodniczącego Polski 2050, w którym to regulaminie ustalono inne zasady liczenia głosów niż te obowiązujące w ustawie. Modyfikować reguły ustawowe w zakresie zamiany większości zwykłej na bezwzględną mógł tylko statut, a takiej modyfikacji w statucie nie ma.