Nieoczekiwanie najsłabszą stroną Rafała Trzaskowskiego okazały się jednak debaty w TVP: w Końskich był arogancki, w warszawskim studiu wyraźnie zmęczony (podczas gdy w „Super Expressie” skoncentrowany i odprężony). Zresztą okoliczności organizacji debaty w Końskich – trudny do zrozumienia podział ról pomiędzy mediami publicznymi a jego sztabem, połączony z propozycją ograniczenia dyskusji do dwóch kandydatów – zaliczyć należy do kitów. Kitem jest również polaryzacja, na którą zagrali z Karolem Nawrockim w tej ostatniej debacie.



Kitem jest tak obrona monopolu TVP, jak i duopolu. Zresztą w tej ostatniej kategorii „Złotą Malinę” należy wręczyć Akcji Demokracja: fundacja i jej austro-węgierski partner biznesowy – ujawniła Wirtualna Polska – stoją za reklamami na Facebooku, które promują Rafała Trzaskowskiego i atakują jego rywali (w sprawie kluczył NASK). Żeby było śmieszniej – choć w gruncie rzeczy jest to straszne – miały być to spoty profrekwencyjne.



Koncepcja kandydata obywatelskiego i afera mieszkaniowa

Sam Karol Nawrocki powiedział, że jest „decyzją prezesa”: Jarosław Kaczyński postawił na kandydata bez doświadczenia i o ujemnej charyzmie, w którego na początku nie uwierzył nawet Pałac Prezydencki (koniec końców zapracował na poparcie Andrzeja Dudy).

Nawrocki nie radził sobie w sytuacjach, które wymagały więcej niż recytacja przygotowanych formułek. Kandydat i jego sztab ugrzęźli w aferze mieszkaniowej. Zaś sama koncepcja kandydata obywatelskiego, bezpartyjnego okazała się wątpliwa: PiS komunikował niezależność kandydata, by za chwilę – aby dobić do poziomu poparcia partii – musiał go wyraźnie namaścić.