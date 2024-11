Coraz bardziej podzielona koalicja 15 października przed wyborami prezydenckimi

Szymon Hołownia zgłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich, podkreślając, że będzie kandydatem niezależnym od jakiegokolwiek szefa partii, uderzając w kandydata KO oraz twierdząc, że jeśli w maju zwycięży przedstawiciel KO lub PiS, oznacza to w 2027 r. powrót do władzy partii Jarosława Kaczyńskiego. Czy jeśli Hołownia nie wejdzie do drugiej tury, to będzie namawiał za głosowaniem na kandydata KO, który jeśli wygra, to przybliży powrót PiS do władzy, czy zachowa się jak pięć lat temu i nie wskaże swoim wyborcom, na kogo głosować? Trzaskowski nie może być pewien lojalności Hołowni w drugiej turze. Może być pewien poparcia kandydatki Lewicy.

Mniejsi gracze mogą mieć wpływ na wynik wyborów prezydenckich

Kandydat Konfederacji, jeśli będzie trzeci, jak dzisiaj w sondażach, na pewno będzie namawiał do niegłosowania w drugiej turze na Trzaskowskiego. Podobnie jak mniejsi gracze, jak Marek Jakubiak. Jeśli kandydować będzie Krzysztof Stanowski czy Grzegorz Braun, to również w drugiej turze będą przeciwko Trzaskowskiemu. PiS liczy na to, że w drugiej turze zsumują się głosy przeciwników Trzaskowskiego i wzmocnią kandydata, na którego postawiła partia Jarosława Kaczyńskiego.

Dziś Trzaskowski może być pewien głosów niecałej KO i części lewicy. A to za mało, żeby wygrać w wyborach, które dla PiS będą grą o wszystko, a dla samego Kaczyńskiego o partyjną prezesurę, o którą będzie zabiegał po wyborach prezydenckich.

Wybory prezydenckie wygra nie silniejszy dzisiaj kandydat, ale ten, który ma lepsze zaplecze, strategię i będzie ciężej pracować, będąc bliżej ludzi. A wybory nie będą dotyczyć tylko bezpieczeństwa. Rafał Trzaskowski już raz do Końskich na debatę z Andrzejem Dudą nie pojechał i nie zabiegał o elektora konkurentów z pierwszej tury, za co zapłacił porażką.