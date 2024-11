Marek Migalski: Wybory prezydenckie w Polsce: Sikorski lepszy niż Trzaskowski

Wracajmy zatem do elektoratu Mentzena i Hołowni. Ten pierwszy w dużej mierze odda swój głos na reprezentanta PiS, ale część jednak nie będzie miała na to ochoty. Z kilku względów – bo PiS to największe zagrożenie dla Konfederacji, bo to partia socjalistyczna itd. Pytanie: na kogo chętniej ci maruderzy zagłosują: na uosobienie znienawidzonego przez nich mainstreamu i wyraziciela wszystkich ideolonowinek, jakim na pewno jest włodarz stolicy, czy też jednak na ministra spraw zagranicznych, który ma emploi pewnego chuligana, a w przeszłości zdarzało mu się nie tylko strzelanie do Sowietów, ale także kilka niepoprawnych politycznie sformułowań. W moim przekonaniu większe szanse na pozyskanie sympatii części sierot po Mentzenie ma ten drugi.

A co z wyborcami Trzeciej Drogi? Dla ludowców Sikorski jest bliższy ideowo, bo ma – zasłużoną czy też nie – opinię konserwatysty. Na pewno jest bardziej „ludowy” niż Trzaskowski – uosobienie wielkomiejskości. A dla wyborców PL2050? Podobnie – z tym jeszcze bonusem, że prezydent Warszawy jest także wiceprzewodniczącym PO, w opozycji do której powstawała przecież partia Hołowni. Część działaczy PL2050 postrzega w Platformie – nie bez słuszności zresztą – główne zagrożenie dla egzystencji swej formacji. Sikorski ma opinię outsidera i choć jest politykiem PO, to jednak w przeszłości chadzał własnymi ścieżkami i może jawić się ludziom Hołowni jako mniejsze zło niż oficjalny wiceszef PO.

Jeśli zatem mam rację, to obecny minister spraw zagranicznych ma większe niż prezydent Warszawy szanse na przyciągniecie do siebie w drugiej turze wyborców innych kandydatów. Dlatego też to właśnie on powinien dostać nominację swojej partii na grudniowej konwencji na Śląsku. Oczywiście – jeśli PiS wystawi Przemysława Czarnka, to tego typu dywagacje nie będą miały żadnego znaczenia, bo wówczas każdy z tej dwójki łatwo pokona byłego ministra edukacji. Jeśli jednak Kaczyński zagra mądrze i wystawi kogoś kampanijnie atrakcyjnego, wybory mogą rozstrzygnąć się o kilkaset tysięcy. A wówczas Donald Tusk powinien postawić na tego kandydata, który ma większe możliwości przyciągania do siebie zwolenników Konfederacji i Trzeciej Drogi.

Wszystko zależy od Donalda Tuska

No właśnie – Tusk. To ostatni element tej układanki. Ostatni i najważniejszy. Bo finalnie o tym, na kogo postawi PO, rozstrzygnie jej przewodniczący. I będzie w tej decyzji kierował się tyleż oceną szans obu polityków, ileż i tym, który z nich będzie dla niego (już po objęciu urzędu) mniejszym zagrożeniem.

Tego jednak, co w tej materii myśli premier, niestety, nie wiem. Choć bardzo chciałbym wiedzieć. Między innymi dlatego, że wówczas ten artykuł mógłby zakończyć się jednoznaczną prognozą co do tego, kto ostatecznie dostanie nominację prezydencką ze strony Koalicji Obywatelskiej.