Marzena Tabor-Olszewska: Chcesz być dziadkiem? Trzeba było myśleć wcześniej

Kto ma wpływ na zwiększenie dzietności?

Dzisiaj swoją szansę na wpływ na zwiększenie dzietności mają rodzice małych dzieci. To teraz kolejnemu pokoleniu pokazać, że bycie matką jest atrakcyjne i da się pogodzić ze spełnieniem w różnych rolach. Pokolenie urodzone w latach 60. i 70. już straciło swoją szansę. My już mamy dzieci dorosłe i mądre. Dzieci, które wyciągnęły wnioski z tego, co widziały przez lata we własnych rodzinach i w rodzinach swoich kolegów oraz koleżanek. A nie są to wnioski powszechnie pochwalne dla tradycyjnego modelu rodziny. Rozwody, kariery, nierówność w zaangażowaniu w wychowanie dzieci, problemy w życiu zawodowym matek, luka płacowa, czyli te zjawiska, które młode dziewczyny widziały przez lata, to nie są sprawy, które można sobie wyjąć z głowy i ochoczo przystąpić do prokreacji.

Świat jest dzisiaj otwarty na różne modele rodzin, a kobiety mają wybór, w czym chcą się spełniać. Trudno się zatem dziwić, że dokonują wyboru, myśląc o swoim własnym dobru. Ktoś ich tego przez lata nauczył.