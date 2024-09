Jacek Nizinkiewicz: Jest jeden kandydat PiS, który miałby szansę zostać prezydentem RP

PiS marnuje cenny czas na budowę kandydata, jakby pogodził się z przegraną

Ostatnie miesiące partia zmarnowała. Nie buduje nowego kandydata. Nie ogłasza go. Nie jednoczy się wokół silnego przedstawiciela. Daje pole do spekulacji i wewnętrznych rozgrywek. Nie wygląda to dobrze, gdyż sami potencjalni kandydaci próbują rozgrywać media, żeby osłabić rywali.

Przedstawiciele innych partii już ruszyli z przygotowaniami do wyborów. Konfederacja zapowiedziała, że jej kandydatem będzie Sławomir Mentzen. Mimo że oficjalnie kampania jeszcze nie ruszyła, Mentzen rusza w trasę wyborczą. Czy to zgodne z prawem – to inna kwestia. Grunt, że Konfederacja buduje swojego kandydata, jednoczy się wokół niego i wykorzystuje przewagę czasową.

Koalicja Obywatelska nieoficjalnie przygotowuje się do kampanii. Rafał Trzaskowski ma być jej kandydatem i medialnie jest silnie eksponowany przez KO. Podobnie sytuacja wygląda z Trzecią Drogą i Szymonem Hołownią, który ma być kandydatem na prezydenta i liczy na dobry wynik. W PiS panuje chaos.

Wyborcom nie podoba się żaden z kandydatów PiS

Sondaż pokazuje jeszcze jedną ważną informację. Ponad 43 proc. respondentów twierdzi, że żaden z ośmiu wskazanych kandydatów PiS nie spełnia warunków Kaczyńskiego, by być kandydatem na prezydenta. 15 proc. wyborców PiS również uważa, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań prezesa. Tych danych nie można ignorować.

Mariusz Błaszczak twierdzi, że po decyzji PKW partia nie ma pieniędzy na badania sondujące kandydata. Jeśli to prawda, choć trudno w to uwierzyć, PiS musi kierować się ogólnodostępnymi sondażami. Partia potrzebuje świeżej krwi. Wie o tym również Jarosław Kaczyński, który sondował kandydata spoza talii.