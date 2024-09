Oczywiście PKW nie ma narzędzi, by to, co w powszechnej opinii oczywiste, adekwatnie opisać i ocenić. Może najwyżej zadysponować kolejną sankcję, przy okazji rocznego sprawozdania z działalności partyjnej. Co do losów zaskarżonej uchwały/uchwał PKW to nie należy z góry rozstrzygać o decyzjach SN, acz trzeba pamiętać, że część sądownictwa to również obszar deformacji państwa przeprowadzonej w interesie zachowania władzy przez populistów z partii prezesa.

Jeśli koalicja rządząca wykorzysta wypaczone przez PiS instrumentarium polityki do własnych celów, to nie tylko poniosą klęskę, ale pchną polską demokrację na śmiertelnie ryzykowne wody permanentnego kryzysu

Upolityczniona kadra sędziowska wskazana przez neo-KRS, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, czy w końcu Trybunał Konstytucyjny, który niechlubnie przejdzie do podręczników jako organ Julii Przyłębskiej (tak, to niezasłużone miejsce w historii) to też część planu niedemokratycznego utrzymania władzy przez PiS. Czy należy stosować się do ich wyroków? Jeśli rozstrzygałaby formalna litera prawa, to tak. Jeśli wola zdekonstruowania systemu zawłaszczonego przez PiS państwa, to nie. Nie mam w tej sprawie większych wątpliwości.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Ekspert o decyzji PKW dotyczącej kampanii PiS: "Kilka zakładów przegrałem" Gdy Sąd Najwyższy uzna, że nie było podstaw do odrzucenia sprawozdania przez PKW, to taka decyzja zostanie zapewne zignorowana. Podobno minister finansów już zamawia opinie na ten temat, które mają stanowić "podkładkę" - mówi Krzysztof Izdebski, ekspert Fundacji Batorego.

Ta deklaracja ma jednak ważne, może ważniejsze od wszystkiego, co napisałem dotychczas tło. Godzę się na woluntaryzm prawny sprawujących dziś władzę, ale tylko pod warunkiem szybkiego podjęcia działań, które przywrócą, bądź udoskonalą jakość polskiej demokracji. To reforma prawa wyborczego, przywrócenie konstytucyjności wymiaru sprawiedliwości, zbudowanie mechanizmów gwarantujących, że kolejni populiści u władzy nie będą mieli z przejmowaniem kontroli nad państwem tak łatwo. To papierek lakmusowy intencji koalicji, która odebrała władzę populistom. Jeśli zaś będą wykorzystywali wypaczone przez PiS instrumentarium polityki do własnych celów, to nie tylko poniosą klęskę, ale pchną polską demokrację na śmiertelnie ryzykowne wody permanentnego kryzysu. Oby do tego nie doszło.