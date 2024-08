Polskie muzea w niemieckich obozach. Jakie kwoty pochłania ich utrzymanie?

Już jesienią 1944 r. w dawnym obozie koncentracyjnym KL Lublin utworzono Państwowe Muzeum na Majdanku, które stało się najstarszym w Europie muzeum upamiętniającym ofiary II wojny światowej. W 1947 r. na niemal 200 ha dawnego KL Auschwitz powstało muzeum, aby „po wsze czasy zachować tereny byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu wraz z wszelkimi znajdującymi się tam zabudowaniami i urządzeniami”. Nie trzeba tłumaczyć, że od tego czasu Auschwitz stało się jednym z globalnych symboli wojny i jej bestialstwa. Następnie powstały instytucje muzealne mające chronić obszary po dawnych obozach zagłady w Stutthofie, Treblince i Gross-Rosen (odpowiednio w 1962, 1964 i 1983 r.).

Już w III RP instytucje muzealne powstały w Chełmnie nad Nerem (1990), miejscu mało znanym, gdzie życie straciło ok. 200 tys. osób, w ogromnej większości Żydów, w Sobiborze (1993), który pochłonął 180 tys. ofiar i w Bełżcu (2004), gdzie zamordowano nawet do 600 tys. Żydów. Najnowszym jest powstałe w 2021 r. Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie, które zostanie otwarte dla zwiedzających w 2025 r.

Czytaj więcej Plus Minus Wojciech Konończuk: Geografia jest w końcu po stronie Polski Ukraińcy chcą być częścią Zachodu, więc po prostu muszą nie tylko zmierzyć się z kwestią Wołynia, ale muszą też uczciwie zacząć badać kwestię ukraińskiej roli w Holokauście.

Wszystkie wspomniane muzea zajmują łącznie ponad 500 ha powierzchni, a ich utrzymanie, prowadzenie i zachowanie pochłaniają ogromne koszty. Według danych udostępnionych mi na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej przez wspomniane wyżej osiem muzeów działających w dawnych niemieckich obozach zagłady (dwie z nich publikują pełne sprawozdania finansowe na swoich stronach internetowych) ich łączny budżet w 2023 r. wyniósł 225 mln złotych.

Ponad 70 proc. tej sumy, czyli 166 mln złotych, stanowił budżet Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Instytucja ta ma pod swoją opieką największy teren ze 150 budynkami, 300 ruinami, setkami tysięcy artefaktów, wielkie archiwum i centrum badawcze. W ubiegłym roku przyjęło 1,67 mln zwiedzających, a w ciągu ostatniej dekady było to 15,8 mln osób z całego świata (w tym Polacy stanowili 24,2 proc., Niemcy 4,1 proc., Izraelczycy 3 proc.).

Ile wynosi fundusz żelazny dla Miejsca Pamięci Auschwitz i kto go wpłacił?

Muzeum Auschwitz-Birkenau jest w najlepszej sytuacji finansowej spośród wszystkich tego typu polskich miejsc pamięci, gdyż nawet połowa jego budżetu pochodzi z przychodów własnych. W praktyce są to głównie opłaty za oprowadzanie z przewodnikiem (co do zasady wstęp do wszystkich tych muzeów jest bezpłatny). Dla porównania wpływy własne w pozostałych instytucjach wynoszą zaledwie 4–6 proc. ich rocznych budżetów.