Co więcej, nie za bardzo mamy ochotę tym bogactwem się dzielić. Oczywiście, od dekad prowadzimy politykę rozwojową czy humanitarną, ale przeznaczane na te cele środki są relatywnie niewielkie i taka sama jest ich efektywność. Znacznie więcej inwestujemy, ale przede wszystkim po to, aby zarobić. A przy okazji mamy też m.in. surowce, tańsze towary, ,,brudny” przemysł dalej od swojego podwórka itd. W efekcie różnice majątkowe w skali międzynarodowej systematycznie rosną. A mieszkańcy tzw. globalnego Południa – to istotna różnica w porównaniu z przeszłością – dziś już doskonale zdają sobie z tych różnic sprawę, i to m.in. dzięki naszym wynalazkom, czyli telewizji i internetowi.

Czy polityka włączania imigrantów do społeczeństw zachodnich dobrze działa? Tylko tak nam się zdawało

Niektóre państwa Zachodu od dekad prowadzą politykę migracyjną, którą z pewnej perspektywy można uznać za konsekwentną i w pewnym kontekście skuteczną. Paradoksalnie, często przyczynia się ona do pogłębienia problemu migracji. Chodzi o to, że wiele państw w ramach swoich polityk migracyjnych dokonuje swoistej selekcji ludzi, którzy mogą się w tych krajach legalnie osiedlić. Zazwyczaj są to osoby relatywnie młode i wykształcone. Dla kraju przyjmującego to wygodne i opłacalne, ale wyjazd młodych, wykształconych (czasami za środki publiczne), ambitnych ludzi bardzo osłabia perspektywy rozwoju krajów ich pochodzenia, a to w efekcie czynnik sprzyjający migracji innych, już mniej ,,pożądanych” na Zachodzie.

Bardzo często w wielu starzejących się państwach Zachodu napływ imigrantów jest korzystny, a nawet niezbędny z powodów gospodarczych – mamy siłę roboczą, która wypełnia luki na rynku pracy i poprawia konkurencyjność przedsiębiorstw. Jednak postrzeganie imigrantów z perspektywy tylko ekonomicznej to nieporozumienie – bo nie przybywają same ręce do pracy, ale ludzie, ze swoimi wartościami, religią, stylem życia, zachowaniami w przestrzeni publicznej i prywatnej, poglądami politycznymi itd. Bardzo często są one trudne albo niemożliwe do pogodzenia z zachodnimi.

Nie ma się co oszukiwać: nie wszyscy imigranci mają ochotę solidnie pracować na swoje utrzymanie i żyć zgodnie z wartościami i zasadami społeczeństw, do których przybywają. Dopóki przybyszów jest relatywnie niewielu, przez pewien czas możliwe jest współistnienie, m.in. dzięki zachodniej tolerancji i otwartości. Z czasem zauważamy jednak, że nasze wartości działają tylko ,,w jedną stronę” i są nadużywane.

Przykłady państw UE pokazują, że chyba tylko wydawało nam się, że polityki włączające migrantów do społeczeństw zachodnich działają. Gdy liczba imigrantów przekroczy w danej społeczności pewien poziom (chyba niemożliwy do określenia ex ante), w niesprzyjających uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych ujawniają się napięcia, które możemy coraz wyraźniej obserwować. A to gotowy i bardzo wygodny temat do wykorzystania politycznego, co też następuje.

Opozycja „swój-obcy” to także schemat stary jak ludzkość. Widząc rosnący niepokój i sprzeciw społeczeństw wobec napływu „obcych” oraz wzrost poparcia dla partii głoszących hasła antyimigranckie, partie głównego nurtu przynajmniej częściowo przejmują te hasła i wchodzą w buty partii radykalnych. Na poziomie UE zawierają m.in. porozumienia z autorytarnymi rządami państw Afryki i Bliskiego Wschodu, aby te, w zamian za pieniądze lub pod presją polityczną, zatrzymały u siebie przynajmniej część migrantów. Z punktu widzenia wartości UE to działania wątpliwe, ale najważniejsze jest to, że napór na nasze granice jest nieco mniejszy. Kupujemy w ten sposób czas, dajemy autokratom instrument nacisku na UE, ale istoty problemu nie rozwiązujemy.