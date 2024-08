Szansą na taką systemową zmianę są wchodzące właśnie w życie standardy ochrony małoletnich, które obejmą wszystkie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi. Określają one szereg wymogów związanych z weryfikacją kadry, aktywnością offline i online, a przede wszystkim służą tworzeniu przyjaznych warunków do życia i rozwoju. Ich integralną część stanowić może zmiana w podejściu do wizerunku dziecka jako danej osobowej. Jestem pewien, że praca domowa wykonana przez instytucje spowodować może pozytywny efekt domina dla reszty społeczeństwa i prowadzić do zmniejszenia skali instrumentalizacji młodych ludzi w przestrzeni cyfrowej.

Konrad Ciesiołkiewicz mat. pras.