Spodziewałam się, że mój post na X o tym, dlaczego nad polskim morzem jest drogo, wywoła sporo reakcji. Zdziwiło mnie natomiast to, że część osób zgodziła się lub przynajmniej starała się zrozumieć przedstawiane przeze mnie racje. Bez zaskoczenia przyjęłam za to komentarze o „naciągaczach”, „złodziejach”, „karmieniu strudzoną turystyczną ręką tubylców”. Bo przy okazji tematu nadmorskich cen zawsze ujawniają się tradycyjne polskie demony, z którymi walka jest postrzegana jako zamach na naszą tożsamość. A to właśnie przez nie winą obarczamy siebie nawzajem, a nie prawdziwych sprawców społecznej udręki.

Nad morzem jest, było i będzie drogo, ponieważ władza lokalna oraz centralna uznała, że mieszkańcom do przeżycia wystarczy turystyka. I choć to mogło się sprawdzać jeszcze 20 czy 30 lat temu, to obecnie jest dawno przebrzmiała pieśnią minionych czasów. Sama pochodzę z Ustki i wiem dobrze, jak to wszystko wygląda w praktyce. Oczywiście wiele zależy od regionu, ale w mniejszych miejscowościach sezon trwa przez dwa miesiące (lipiec–sierpień) plus majówka oraz Boże Ciało. Dla wielu jest to główne źródło dochodu na cały rok, bo przez resztę czasu człowiek albo dorabia, gdzie się da, albo wegetuje w oczekiwaniu na sezon, starając się podreperować zdrowie. Bo innych miejsc pracy nie ma, a każdy dostępny etat, czy to w nowym supermarkecie, czy to w firmie nieopodal, jest od razu rozchwytywany.

Te dwa miesiące pracy, to największa sól w oku reszty Polski. Naprawdę, z niemałym uśmieszkiem czytałam komentarze o tym, jak to jest wspaniale robić tylko przez dwa miesiące w roku, a dalej luz, dwa miesiące wakacji. Po chwili jednak przyszły gorzkie wspomnienia, bo przeżyłam to na własnej skórze. W sezonie pracuje się po 20 godzin dziennie – fizycznie. Nie ma dni wolnych, a przerwa na toaletę to luksus. Kto tak nie pracował, ten nie zrozumie, jak wielkie szkody wyrządza to w organizmie. Ani tego, że po sezonie człowiek nie leży po prostu do góry brzuchem, lecz przez pół roku próbuje dojść do siebie. Długofalowe koszty widzę po moich dziadkach, którzy zapłacili zdrowiem za to wspaniałe „wolne”. Dlatego ja obiecałam sobie, że zrobię wszystko, aby tak nie harować. Wiadomo, że w pewnych branżach jest ciężej, a w innych lżej, ale jest to różnica stopnia, a nie skali.

Na szczęście udało mi się „przebranżowić” i mogę się cieszyć normalną, całoroczną pracą. Z pewnością trudno to sobie wyobrazić, że może to być lżejsze od pracy „tylko” przez dwa miesiące w roku. Co ciekawe, pomstujący na to Polacy wcale nie chcą się zamienić i sięgnąć po leżące na ziemi Pomorza pieniądze. Jeżeli lepiej jest tak pracować, to dlaczego nie chcecie spróbować? A może jest tak, jak z nauczycielami – siarczyste komentarze o tym, że mają tak lekko, dużo wolnego, mnóstwo „benefitów”, wcale nie przekładają się na wzrost liczby aplikujących do szkół na stanowiska nauczycielskie. To symptomatyczne, że nikt nie chce się zamieniać z tymi, co mają tak dobrze.