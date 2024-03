List czytelnika: Pałac Saski pozostaje w naszych umysłach i jego odbudowa nas uspokoi

Domaganie się współfinansowania odbudowy Pałacu Saskiego przez Niemcy ma głęboką wymowę historyczną. To przecież na specjalny, barbarzyński rozkaz Hitlera po wybuchu powstania Warszawa miała zostać zburzona, a wszyscy jej mieszkańcy wymordowani. Rozważania co za te pieniądze można by wybudować w zamian są pustosłowiem.