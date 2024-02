Natomiast w przypadku głosowania przez internet, przy zachowaniu anonimowości głosowania, nie mamy sposobu zweryfikowania, czy liczby zawarte w tabelach baz danych odzwierciedlają rzeczywiście oddane głosy, czy też mogły zostać zmodyfikowane przez wrogą organizację lub państwo.

Ponownie pojawia się kwestia wiarygodności takiego głosowania. Nawet przy założeniu, że wszystko przebiegło zgodnie z planem, ryzyko naruszeń mogłoby służyć jako uzasadniony argument dla przegranej partii politycznej do kwestionowania wyników wyborów. To z kolei mogłoby osłabić zaufanie do instytucji państwowych wśród znaczącej grupy obywateli popierających tę partię. Szczególnie jeżeli takie wybory wygrałaby partia aktualnie utrzymująca władzę.

Jak zapewnić anonimowość głosowania online

Jedną z podstawowych zasad głosowania w naszym porządku prawnym jest jego tajność. Zachowanie tajności w przypadku wyborów online stoi jednak pod znakiem zapytania. System, z którego wyborca miałby korzystać, musi weryfikować jego tożsamość i wygenerować token uwierzytelnienia. Jest to jedno z miejsc, które mogłyby być źródłem braku anonimowości. Jednak jeśli system nie zachowywałby danych użytkownika, to możliwe byłoby zapewnienie, że głos oddany w taki sposób jest głosem oddanym anonimowo. Z taką anonimowością wiążą się jednak inne problemy. Jeżeli nie wiążemy w żaden sposób oddanego głosu z danymi użytkownika, to nie mamy możliwości zapewnienia, że oddany głos nie został dopisany lub zmieniony przez wrogą nam organizację. W przypadku głosowania tradycyjnego takie zapewnienie jest dokonywane przez fizycznie istniejące karty do głosowania, które są pilnowane przez członków komisji wyborczych. W przypadku głosowania online takiej możliwości bez wyłączenia anonimowości nie mamy.

Wybory prezydenckie w sposób zbyt istotny wpływają na funkcjonowanie państwa, aby wprowadzać w nich głosowanie online. A już z pewnością nie mogą być one pierwszym przypadkiem zastosowania takiej metody. Jeżeli politycy chcą wprowadzić wybory online, to powinni taki system przetestować w mniej doniosłych politycznie głosowaniach. Tytułem przykładu: do wyborów do jednostek pomocniczych gmin, takich jak rady dzielnic czy osiedli. Jednak wybory na poziomie parlamentarnym czy prezydenckim wiążą się z wyłonieniem władz zbyt kluczowych dla funkcjonowania państwa, aby ryzykować możliwość ich sfałszowania. Cyfrowe głosowanie – szczególnie gdy jest wprowadzane po raz pierwszy na takim szczeblu – nie daje pewności co do wiarygodności całego procesu.