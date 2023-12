Finansowanie nadawców publicznych w Europie

4. Finansowanie treści misyjnych na zasadzie konkursu ale tylko jako model uzupełniający.

Każde z tych rozwiązań ma swoje dobre i złe strony.

Opłata abonamentowa

Opłata abonamentowa pozostaje podstawą finansowania nadawców publicznych w Europie i jest nadal szeroko rozpowszechniona w Europie Zachodniej. Jest to na ogół zryczałtowana opłata pobierana od gospodarstw domowych i uznawana jest za gwarancję stabilnego poziomu finansowania mediów publicznych, a także barierę przed ingerencją polityczną.

Opłata abonamentowa jest zwykle ściśle określona przez prawo, co uniemożliwia jej reformowanie i dostosowywanie. W takich przypadkach nie tylko zamrożona jest jej wysokość, ale także zakres czy sposób pobierania.

Ścisła definicja prawna niesie ze sobą ryzyko przyspieszenia dezaktualizacji technicznej i społecznej opłaty abonamentowej. W kilku krajach sądy sprzeciwiły się włączeniu urządzeń podłączonych do sieci w zakres opłaty abonamentowej (m.in. w Austrii w 2014 r.), a także udaremniły wysiłki zmierzające do modernizacji opłat abonamentowych, co doprowadziło do zniesienia tej opłaty w Szwecji w 2019 r.

Tam gdzie jest to możliwe, przekształcenie opłaty abonamentowej w opłatę od gospodarstwa domowego niezależnie od posiadania odbiornika może być postrzegane jako rozwiązanie korzystne. Jednak wymaga to szczególnej struktury organizacyjnej administracji. W Niemczech i Szwajcarii, które przyjęły ten sposób finansowania mediów publicznych, opłata opiera się na istniejących rejestrach zamieszkania ciągle aktualizowanych przez administrację lokalną.