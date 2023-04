Jacek Nizinkiewicz: Kupować jak Kukiza, zastraszać jak dziennikarzy - przedwyborcza taktyka PiS

- Metodami UB-eków i burdelmam zaprowadzicie samych siebie na szafot. A tak po ludzku – jest mi przykro, że Ty i Mateusz traktujecie mnie jak idiotę, a posłów K’15 jak prostytutki. Nigdy nie mierzcie nikogo swoją miarą. Dno- to słowa Pawła Kukiza skierowane do Michała Dworczyka w 2020 roku. Dworczyk był wtedy prawą ręką premiera Mateusza Morawieckiego i szefem jego kancelarii. Zresztą wciąż jest najważniejszym człowiekiem premiera, bo jego dymisja „ze względów rodzinnych” z funkcji szefa KPRM, po aferze mailowej, była fasadowa. Dworczykowi „względy rodzinne” nie przeszkadzają być w dalszym ciągu ministrem w Kancelarii Premiera i zajmować się kwestiami ukraińskimi. Ale tu istotniejszy jest Paweł Kukiz, który przez lata porównywał PiS do PZPR, Kaczyńskiego do Gomułki, i zarzucał PiS tendencje autorytarne, a teraz nie wyklucza kandydowania z list tej partii w przyszłych wyborach.

Wirtualna Polska ujawniła, że premier Morawiecki przyznał 4,3 mln zł dotacji Fundacji "Potrafisz Polsko!", która miała być zapleczem eksperckim ruchu Kukiza. Dzisiaj Kukiz nie mówi już źle o PiS i Kaczyńskim. W PiS i Solidarnej Polsce jest spór o Kukiza, bo posłowie kandydujący z Opolszczyzny nie chcą ustępować miejsca liderowi Kukiz’15, ale decydujące słowo należy do Jarosława Kaczyńskiego, który dla Kukiza jest teraz patriotą, który „za Polskę oddałby życie”.

Układanie list wyborczych pokaże stan porozumienia w obozie władzy. Solidarna Polska odgraża się, że może iść osobno na wybory, jeśli nie dostanie dobrych miejsc. Na biorące miejsca na listach PiS liczą też Jacek Żalek i Łukasz Mejza z Republikanów, partii Adama Bielana. Po świętach Kaczyński ma wrócić do aktywnej polityki i objazdów po kraju. Listy PiS mają być gotowe w czerwcu, słyszymy z partii rządzącej, która ma coraz więcej problemów i dzisiaj broni się przez atak.

Radio ZET opisało sprawę pacjentki, która zmarła, czekając 8 dni na przeniesienie na OIOM legnickiego szpitala: „rodzina zmarłej złożyła zawiadomienie do prokuratury, twierdząc, że miejsce na OIOM-ie od kilkunastu miesięcy blokuje mąż marszałek Sejmu Elżbiety Witek”. Sprawa jest rozwojowa i może PiS zaszkodzić, jeśli okaże się, że doszło do nadużycia władzy, która teraz rzuciła wszystkie siły, żeby bronić Witek. W PiS mówi się o ataku na rodzinę za pomocą mediów.