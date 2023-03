Jarosław Kaczyński miał wrócić do objazdów po Polsce pod koniec stycznia. Później termin powrotu przesunięto na luty, a następnie na początek marca. Prezes PiS do dzisiaj nie powrócił do aktywności po operacji, mimo że w Sejmie poruszał się nawet bez szpitalnych kul. Czy to Kaczyński potrzebuje więcej czasu na rehabilitację, czy PiS służy, gdy prezes jest schowany, a na czoło nieoficjalnej kampanii wysunięci są popularniejsi politycy partii rządzący?

Gdy prezesa nie ma, politycy Zjednoczonej Prawicy grasują. W TVP i na spotkaniach z wyborcami bryluje mająca premierowskie ambicje marszałek Sejmu Elżbieta Witek i wicepremier Jacek Sasin, który chciał pozbawiać Mateusza Morawieckiego funkcji szefa rządu. Do przedwyborczej pracy w terenie wróciła Beata Szydło, którą znaczna część PiS i Solidarnej Polski widziałaby znowu na czele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kostyczny Mateusz Morawiecki nie porywa wyborców ani partii. W wystąpieniach skupia się głównie na krytyce Donalda Tuska, swojego byłego szefa z czasów, gdy był członkiem Rady Gospodarczej przy premierze za rządów PO–PSL. Morawiecki nie ma propozycji programowych i wiecowej witalności. Czy Szydło wróci na fotel premiera przed wyborami? Nie ma dziś tematu na stole, ale też PiS nie ma dziś tak popularnego polityka jak Szydło. Chyba że mowa o Andrzeju Dudzie.

Prezydent przypadkowo ujawnił, że doznał afrontu ze strony rządu PiS. Duda zareagował na Twitterze na wpis Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie karabinków Grot, które Ukraińcy zamówili z Fabryki Broni w Radomiu. „Mam kolejną dobrą wiadomość. Ukraińcy postanowili zamówić w Fabryce Broni Radom kolejne egzemplarze karabinków Grot” – zacytowało na Twitterze słowa wicepremiera Mariusza Błaszczaka MON. „Nie, nie było takich ustaleń. Szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym, ale też jak widać nie dał mi tego. A mógł dać do ogłoszenia jutro w Radomiu. Życie…” – odpowiedział na TT Duda (pisownia oryginalna), a jego wpis został szybko usunięty. To kolejny dowód na to, że PiS wciąż nie liczy się z prezydentem, którego wsparcia będzie potrzebować w kampanii wyborczej. Czy prezydent kolejny raz zapomni o braku lojalności własnego środowiska?

O wspólnych listach wyborczych nie może zapomnieć PO. W opozycji panuje sondażowy popłoch. KO, Lewica, PSL i Polska 2050 tracą poparcie, które zyskuje PiS i jej potencjalny koalicjant Konfederacja. PO będzie chciała wrócić do tematu wspólnej listy, przed którą broni się partia Razem, PSL i partia Szymona Hołowni.

Co różni obóz władzy od opozycji? To, że mimo sporów kładą wszystkie ręce na pokład i idą jedną listą do wyborów, żeby rządzić. W opozycji każdy sobie rzepkę skrobie. I skrobać mogą sobie przez kolejną kadencję z ław opozycyjnych.