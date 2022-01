Znany Kazachski reżyser Bolat Atabajew podczas spaceru po warszawskim Śródmieściu, tłumacząc mi nastoje społeczne w Kazachstanie, opowiedział o scenariuszu swojego spektaklu „Lawina”. Historia opowiada o tym, jak przez dziewięć miesięcy Kazachowie musieli mówić szeptem, nie mogli wyprawiać wesel, rodzić dzieci czy organizować imprez. Musieli uważać na każdy ruch, bo święcie wierzyli, że zejdzie lawina i wszyscy zginą. Na załatwienie swoich spraw życiowych mieli jedynie kilka miesięcy. Ale pewnego dnia, w tym „niewłaściwym” okresie, w jednej z jurt urodziło się dziecko, głośno się rozpłakało i wszyscy nagle zamarli w bezruchu. Nic tak naprawdę się nie wydarzyło, lawina była jedynie tworem ich wyobraźni.

Reklama

Czytaj więcej Społeczeństwo Kazachstan: Starcie wojska z demonstrantami. Media informują o dziesiątkach zabitych Na głównym placu w Ałmatach doszło do starcia wojska z protestującymi. Było słychać strzały, a lokalne media informują o kilkudziesięciu ofiarach.

Przez trzy dekady Kazachowie kilkakrotnie protestowali, dochodziło do krwawych starć, były ofiary śmiertelne, ale za każdym razem cofali się, w obawie przed lawiną gniewu i represji ze strony przywódcy. A ten w międzyczasie uznał się dożywotnim „władcą narodu”, stawiał sobie za życia pomniki, nazywał głównie ulice i aleje swoim imieniem, ale też uniwersytety, dworce, lotniska. Przemianowano nawet stolicę, od 2019 roku to już nie Astana, ale Nur-Sułtan.

Nazarbajew (rządził de facto od 1979, wówczas został sekretarzem Komunistycznej Partii Kazachskiej SRR), odszedł w 2019 roku. wytypował na prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa, pozostając dożywotnim przywódcą. Rządził z tylnego fotela i rozdawał karty ze stanowiska przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa.

Czytaj więcej Społeczeństwo Stan wyjątkowy w całym Kazachtanie. Prezydent prosi o pomoc m.in. Rosję W Kazachstanie na dwa tygodnie wprowadzono stan wyjątkowy - poinformował państwowy kanał telewizyjny Khabar 24.

Reklama

Warto jednak przyznać, że Kazachstan wyróżniał się na tle pozostałych, o wiele bardziej uzależnionych od Rosji państw dawnego ZSRR. W szkołach przywrócono język kazachski, odrodzono kulturę, budowano meczety, rozwijano przemysł. Władze opłacały też studia zagraniczne dla wybitnych studentów, którzy następnie wracali z czołowych światowych uczelni i obejmowali ważne stanowiska w spółkach skarbu państwa.

Dzięki bogatym złożom ropy i gazu (ale też uranu, złota czy miedzi) stworzono całkiem samodzielną i niezależną od Rosji Putina gospodarkę. Dość powiedzieć, że udział rosyjskich korporacji w wydobyciu ropy naftowej nie przekraczał tam 10 proc. całości rynku. Reszta to miejscowe (zarządzane przez klan Nazarbajewa), zachodnie (amerykańskie, brytyjskie, włoskie, duńskie) i chińskie giganty branży. Stąd wielowektorowa polityka zagraniczna, którą sprytnie udawało się prowadzić przez wiele lat. Dla Polski to ważny i bliski kraj nie tylko dlatego, że niegdyś Kazachowie nie mając kromki chleba przyjmowali zesłanych tam przez Stalina Polaków, ale też dlatego, że wszystkich sojuszników Rosji Polska miała najlepsze relacje właśnie z Kazachstanem. To dzięki wstawiennictwu Nazarbajewa w maju białoruski dyktator uwolnił z więzień i przywiózł na polską granicę trzech działaczy mniejszości polskiej.

Czytaj więcej Gospodarka Bogacze, którzy okradali kraj, uciekają z Kazachstanu prywatnymi odrzutowcami Jeden za drugim startowały w środę z Ałmaty prywatne odrzutowce kazachskich klik rządzących i biznesmenów, którzy przez dziesięciolecia rozkradali kraj.

To już już przeszłość, historia kraju pisze się na nowo, odkąd 5 stycznia prezydent Tokajew o pomoc w stłumieniu protestów poprosił Rosję i innych sojuszników z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (Białoruś, Armenię, Kirgizję, Tadżykistan). Dzisiaj nad ranem do Kazachstanu wkroczyły już siły rosyjskie. Przywódca, który uważał się za twórcę swojego kraju, nie pojawił się ani razu publicznie odkąd kilka dni temu wybuchły protesty.

- Dla kogo te wszystkie bogactwa? Co my mamy z tej ropy i gazu? - zadawali pytania zdesperowani ludzie. 81-letni Nazarbajew nie usłyszał rodaków, nie potrafił w odpowiednim czasie odejść, unieść się honorem i rozpisać przedterminowych wolnych wyborów. Doczekał momentu, aż najważniejsze miasta kraju pogrążyły się w chaosie. I poprosił o pomoc sąsiada odbudowującego dawne imperium. W momencie napisania tego tekstu rosyjscy żołnierze wkraczali już do zbuntowanej Ałmaty. Kazachstan, który znaliśmy, zgubiła pycha.