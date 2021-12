Powstrzymanie nielegalnych migrantów na granicy z Białorusią: to jeden z nielicznych obszarów, gdzie na konferencji prasowej w niedzielę wieczorem szefowie rządów obu krajów zasadniczo kierowali się tą samą logiką. Mateusz Morawiecki nie pozostawił wątpliwości, jaka jest tego przyczyna: jego zdaniem gdyby nie twarda postawa Polski, do “Niemiec, Francji i Holandii” być może podążałyby teraz już “setki tysięcy, może miliony migrantów”. Pamiętny skutków kryzysu sprzed sześciu lat Olaf Scholz wyraził tu więc swoją “pełną solidarność” z Polską.

Reklama

Jednak to zrozumienia pryska w przynajmniej równie ważnej kwestii obrony suwerenności Ukrainy. Gdy polski premier mówi, że “najlepiej by było, gdyby Nord Stream 2 w ogóle nie został uruchomiony”, kanclerz nie tylko nie chce podjąć w tej sprawie jakichkolwiek zobowiązań, ale wskazuje, że z powodu rozwoju odnawialnych źródeł energii w relatywnie bliskiej przyszłości import gazu i ropy straci na znaczeniu.

Czytaj więcej Polityka Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w Warszawie. Morawiecki: Otwieramy nowy rozdział relacji Nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkał się w niedzielę w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. - Zwróciłem uwagę panu kanclerzowi na to, jakim ryzykiem jest obarczone otwarcie gazociągu Nord Stream 2 i jak mocno spełnia się scenariusz, przed którym przestrzegaliśmy - mówił po spotkaniu Morawiecki.

Walka z ociepleniem klimatu to kolejny punkt sporny. Bo gdy Niemcy widzą w transformacji energetycznej szanse na uniezależnienie się od dostaw z zagranicy i chcą wspierać w tym procesie Ukrainę, szef polskiego rządu uważa, że normy ekologiczne i koszty praw do emisji dwutlenku węgla to jeden z głównych powodów drożyzny nośników energii, przez co “obywatele cierpią”.

Warszawę i Berlin dzieli też przepaść w rozumieniu przyszłości Unii. Tu spór koncentruje się na zapisach niemieckiej umowy koalicyjnej o konieczności budowy “federalnej Europy”. Dla Polski taka “urawniłowka” i “centralizm demokratyczny” (odwołanie do żargonu z czasów komunistycznych) jest zagrożeniem dla suwerenności narodowej podczas gdy Scholz wskazuje, że w dzisiejszym świecie Unia musi wybić się na suwerenność bo jej kraje członkowskie są zbyt małe, aby w pojedynkę stawiać czoła wyzwaniom międzynarodowym.

Reklama

Czytaj więcej Dyplomacja Relacje polsko-niemieckie na dnie. „Lista frustracji, zarzutów i żądań” Niedzielną wizytę inauguracyjną kanclerza w Warszawie starała się przygotować dwa dni wcześniej szefowa niemieckiej dyplomacji. Nieco się rozczarowała.

Podobnie jest z wyciąganiem wniosków z historii. Wspominając o rocznicy stanu wojennego, Scholz przypomniał, że Polacy sami zbudowali demokrację: jasny sygnał, że dziś tym bardziej powinni trzymać się zasad praworządności. Szczególnie, że jak wskazał, jeśli wszystkie kraje Unii nie będą trzymały się wspólnych reguł, Wspólnota działać nie będzie. Dlatego zdaniem szefa niemieckiego rządu najlepszym rozwiązaniem byłoby pragmatyczne porozumienie się Komisji Europejskiej i polskiego rządu w tej sprawie.

Ale po polskiej stroni o pragmatyzm łatwo nie jest. Raczej dominują emocje. Osiemdziesiąt lat po wojnie premier mówił więc o “niezabliźnionych ranach z przeszłości”. A pytany o uwolnienie przez Brukselę Funduszu Odbudowy, sugerował, że unijna centrala postępuje z naszym krajem nie fair skoro w pierwotnym kształcie chodziło o stworzenie równych warunków odbicia gospodarczego po pandemii dla wszystkich krajów.

To wszystko nie stwarza atmosfery do przełomu w tak drażliwej kwestii, jak reparacje: Scholz powtórzył formułę, że z punktu widzenia prawnego sprawa jest rozwiązana i Warszawa musi się zadowolić pomnikiem ku czci polskich ofiar ostatniej wojny w Berlinie oraz płatnościami netto Niemiec do unijnego budżetu.

W tym wyliczaniu różnic z Niemcami polski premier poszedł zresztą na tyle daleko, że jak sam przyznał, zapomniał na wstępie powiedzieć o sile dwustronnej współpracy gospodarczej, która rozwija się nawet lepiej, niż między RFN i Francją.

Czytaj więcej Polityka Sekretarz stanu USA: Gaz z Nord Stream 2 nie popłynie, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę - Gaz najprawdopodobniej nie popłynie przez gazociąg Nord Stream 2, jeśli Rosja wznowi agresję na Ukrainę - powiedział w niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Reklama

Kto postawił na swoim? Kto wygrał ten pojedynek? Problem w tym, że rozgrywa się on w dużo szerszym kontekście niż tylko na linii Warszawa-Berlin. W samej Unii znacznie więcej jest krajów, które podzielają niemiecki punkt widzenia na przyszłość integracji i to on, jeśli nie dojdzie do gwałtownych zmian władzy w Paryżu, Rzymie czy Madrycie, weźmie górę. Podobnie gdy idzie o kryzys ukraiński: to z Niemcami konsultuje w pierwszym rzędzie swoje stanowisko Joe Biden a nie Polską. Brak polsko-niemieckiego zrozumienia będzie więc szkodził Berlinowi. Ale jeszcze bardziej Warszawie