Krzysztof Adam Kowalczyk: Mroźny oddech Syberii i Arktyki

W Davos lekka odwilż. Ale w geopolityce siarczyste mrozy, które dezorientują biznes.

Publikacja: 20.01.2026 04:01

Krzysztof Adam Kowalczyk: Mroźny oddech Syberii i Arktyki

Krzysztof Adam Kowalczyk

I znów minął rok. Aniśmy się obejrzeli, jak kalendarz zakręcił koło, minęła świąteczno-noworoczna fiesta i politycy, ludzie biznesu przez duże B oraz media po raz kolejny pakują walizki i zmierzają do alpejskiej doliny z przykrytym śnieżną kołdrą Davos.

Prognoza pogody na czas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego łaskawa: w dzień lekka odwilż, w nocy niewielki minus. Ale atmosfera w świecie geopolityki ekstremalnie mroźna, wręcz syberyjska. I to nawiązanie do mroźnych połaci Rosji nie jest przypadkowe.

Generał Mróz w akcji

Oto 2 tys. km na wschód od szwajcarskiego kurortu, w Kijowie, za oknem -20 st. C. Ludzie marzną w domach pozbawionych ogrzewania przez wymierzone w infrastrukturę rosyjskie ataki. Rosyjski dyktator sięga po sprawdzonego dowódcę – „Generała Mroza”, który wiele razy w dziejach ratował imperium przed przegraną. Tym razem jednak nie przeważy szali zwycięstwa.

Ludzie ogrzewają się w namiocie udostępnionym przez służby ratunkowe mieszkańcom Kijowa
Gospodarka
Dramat mieszkańców Kijowa. Żyją bez ogrzewania, prądu, wody w 15-stopniowym mrozie

Nic nie daje też pewności, że ta wojna wkrótce się skończy. A może jednak? Podobno noc jest najciemniejsza przed świtem. Czy na to liczy prezydent Zełenski, zapowiadając, że do podpisania umowy pokojowej z Rosjanami może dojść właśnie w Davos, w czasie Światowego Forum Ekonomicznego? Ukraińska ekipa w minionym tygodniu w trumpowym Mar-A-Lago gorączkowo dopinała rozmowy z Amerykanami o gwarancjach bezpieczeństwa.

Rok prezydentury Donalda Trumpa mija, a wojna trwa

Okoliczności sprzyjają. Donald Trump wybiera się na Forum do Davos i jest łasy na spektakularne zwycięstwa, choćby pozorne i tylko na chwilę. A właśnie mija rok jego prezydentury. Rok, w którym miał zakończyć wojnę w Ukrainie „w jeden dzień”. Może więc słowa Zełenskiego nie są tylko rytualnym wzywaniem Rosjan do tablicy?

Z Donaldem Trumpem ma w Davos w środę w czasie „sesji specjalnej” – jak informuje biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP – konferować Karol Nawrocki (notabene ciekawe, czy nadal będzie „Nałrokim”?). Dwie i pół godziny wcześniej polski prezydent weźmie udział w „nieformalnym spotkaniu przywódców światowej gospodarki” pod hasłem „Restoring the Spirit of Dialog in a Divided World”, co w epoce Trumpa i Putina brzmi jak zapowiedź spotkania ekspertów od resuscytacji z kluczowych SOR-ów świata.

Anschluss Grenlandii? Ryzyko geopolityczne nie do skalkulowania

Słowo „podzielony” to dziś co najmniej eufemizm. W tygodniu poprzedzającym Davos Trump po raz kolejny zagroził Danii, jednemu z kluczowych europejskich sojuszników z NATO, że USA wezmą Grenlandię po dobroci albo siłą. Wybór należy do Europejczyków. Ewentualny arktyczny Anschluss w wykonaniu głównego gwaranta bezpieczeństwa Zachodu to znacznie więcej niż konflikt turecko-grecki przed laty testujący spoistość NATO. To być może nawet rozpad Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Donald Trump
Polityka
Donald Trump znów grozi cłami. Tym razem w sporze o Grenlandię

Właśnie ryzyko geopolityczne i nieprzewidywalni władcy świata to jeden z czynników najbardziej dzisiaj niepokojących europejski biznes. Nie da się od niego ubezpieczyć, ani precyzyjnie skalkulować w świecie, gdzie argument siły przeważa nad siłą argumentów. Szefowie firm, którzy ciągnęli co roku na Forum, by sprawdzić, skąd wieje wiatr, poznać nowe idee i lepiej zrozumieć współczesny świat, dzisiaj jadą w Alpy pełni niepokoju. Bo choć w Davos lekka odwilż, to w geopolityce mrozy wręcz syberyjskie. Albo jak kto woli arktyczne.

Polityka Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Donald Trump Wołodymyr Zełenski Gospodarka Karol Nawrocki Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
