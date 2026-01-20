I znów minął rok. Aniśmy się obejrzeli, jak kalendarz zakręcił koło, minęła świąteczno-noworoczna fiesta i politycy, ludzie biznesu przez duże B oraz media po raz kolejny pakują walizki i zmierzają do alpejskiej doliny z przykrytym śnieżną kołdrą Davos.

Prognoza pogody na czas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego łaskawa: w dzień lekka odwilż, w nocy niewielki minus. Ale atmosfera w świecie geopolityki ekstremalnie mroźna, wręcz syberyjska. I to nawiązanie do mroźnych połaci Rosji nie jest przypadkowe.

Generał Mróz w akcji

Oto 2 tys. km na wschód od szwajcarskiego kurortu, w Kijowie, za oknem -20 st. C. Ludzie marzną w domach pozbawionych ogrzewania przez wymierzone w infrastrukturę rosyjskie ataki. Rosyjski dyktator sięga po sprawdzonego dowódcę – „Generała Mroza”, który wiele razy w dziejach ratował imperium przed przegraną. Tym razem jednak nie przeważy szali zwycięstwa.

Nic nie daje też pewności, że ta wojna wkrótce się skończy. A może jednak? Podobno noc jest najciemniejsza przed świtem. Czy na to liczy prezydent Zełenski, zapowiadając, że do podpisania umowy pokojowej z Rosjanami może dojść właśnie w Davos, w czasie Światowego Forum Ekonomicznego? Ukraińska ekipa w minionym tygodniu w trumpowym Mar-A-Lago gorączkowo dopinała rozmowy z Amerykanami o gwarancjach bezpieczeństwa.