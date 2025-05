Polskie firmy nie mogą być tylko podwykonawcami i poddostawcami

Dobrym przykładem jest branża meblarska, która była dotąd jedną z polskich lokomotyw. Teraz pogrąża się w długach, spada jej rentowność i eksport. Powody? Jest ich co najmniej kilka, podobnych jak w wielu innych branżach. To zbyt szybki wzrost kosztów, w tym płac, a zwłaszcza chyba najszybsze w Europie tempo podnoszenia płacy minimalnej kontynuowane przez obecny rząd. Do tego dochodzi skok cen energii, która jest jedną z najdroższych w Europie. Tu słowa „uznania” zwłaszcza dla rządu PiS, który długo bronił węgla jak niepodległości.

Polski biznes wciąż zbyt rzadko wchodzi z ofertą do segmentu premium, cierpi na niską innowacyjność i zbyt mało inwestuje. Inwestycje firm miał zwiększyć równie słynny co chybiony „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” Mateusza Morawieckiego, ale jak na złość, tylko jeszcze spadły. A bez tego daleko nie zajedziemy, podobnie jak bez rozpoznawalnych marek, jedynie jako poddostawcy czy podwykonawcy światowych koncernów. Szczególnie kuriozalnie wyglądało to w budownictwie infrastrukturalnym, kiedy przetargi wygrywały często firmy zagraniczne, które tylko wysyłały „człowieka z teczką” zatrudniającego polskich podwykonawców i zgarniały największe profity.



Polska gospodarka na zakręcie. Czas na czerwony dywan dla biznesu

Nie wystarczy już nie przeszkadzać. Aby przyspieszyć rozwój, rząd musi rozwinąć czerwony dywan przed przedsiębiorcami, ale nie widać specjalnych ruchów w tej mierze poza spóźnioną próbą deregulacji. Rząd Tuska dość już długo tylko sprząta po PiS, szasta pieniędzmi, by utrzymać popularność i czeka na zmianę lokatora Pałacu Prezydenckiego. Pytanie, czy potem podejmie ambitniejsze działania w sferze gospodarki, pozostaje otwarte. Widząc to, co działo się ostatnio w sprawie składki zdrowotnej dla firm, trudno być jednak optymistą.