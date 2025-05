Jak podał we wtorek Automotive News Europe, prezes Stellantis John Elkann i dyrektor generalny Renault Luca de Meo, wezwali władze UE do przyjęcia korzystniejszych przepisów dla małych aut, ostrzegając, że spadająca rentowność ich produkcji może doprowadzić do zamknięcia zakładów. Skoro sprzedaż samochodów w UE osiągnęła katastrofalny poziom, to wprowadzenie konkretnych przepisów dla mniejszych samochodów ma być kwestią strategiczną. – W tym tempie, jeśli nic się nie zmieni, będziemy musieli podjąć bolesne decyzje dotyczące naszej bazy produkcyjnej w ciągu najbliższych trzech lat – ostrzegł prezes Stellantis.

Niepokojąca jest także ekspansja chińskich producentów w Europie, co według PIE może oznaczać marginalizację Polski i innych krajów naszego regionu. – Potrzebna jest spójna polityka przemysłowa na poziomie UE, przy jednoczesnym rozważeniu dywersyfikacji gospodarczej poza sektor motoryzacyjny – uważa Sojka.