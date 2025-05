Polska jest największą beneficjentką Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w bieżącej perspektywie finansowej Unii. Tak samo byłoby w kolejnej, nadchodzącej szybkimi krokami, więc brak walki o te pieniądze jest niezrozumiały. Jest o co walczyć!

Konieczne jest, aby polski rząd podjął się ambitnego zadania koordynacji tego procesu. Utrwalanie opinii publicznej w przekonaniu, że będziemy przez długie lata wydobywać węgiel, jest niezgodne z rzeczywistością, a sprawiedliwa transformacja polega na rzetelności. Proces planowania powinien być otwarty (tak było w przypadku FST, który powstawał oddolnie, przy zaangażowaniu interesariuszy), działania jasno komunikowane, a pieniądze wydawane przejrzyście i zgodnie z przeznaczeniem. W raporcie „Głosy z regionów objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji”, który Instytutu Reform sporządził na zlecenie Polskiej Zielonej Sieci, regiony podkreślają że potrzebują zainteresowania i koordynacji ze strony rządu. Bez tego trudno skutecznie zabiegać o kontynuację funduszu, dzięki któremu mogą się dalej rozwijać.

Dlatego Polska Zielona Sieć wraz z dziewięcioma organizacjami działającymi na rzecz transformacji polskich regionów węglowych wysłała list do premiera Donalda Tuska wzywając do walki o nowe środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Trwające już negocjacje budżetowe dotyczące kolejną unijną perspektywę finansową oraz polska prezydencja w UE stanowią doskonałą okazję do zabezpieczenia przyszłości mieszkańców polskich regionów węglowych.