Do takich planów nie zachęca też uchodźców niepewność co do ich przyszłego statusu w Polsce, gdy przestaną obowiązywać zapisy wojennej specustawy z marca 2022 r., która zapewniła uchodźcom z Ukrainy pełny dostęp do polskiego rynku pracy, wraz z prawem do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak Polacy, a także z dostępem do edukacji, opieki medycznej, no i do świadczeń społecznych z 800+ na czele. Widoczna w badaniach zmiana nastawienia Polaków – podkręcana dodatkowo przez grających na negatywnych emocjach polityków – to kolejny argument mogący podważyć gotowość do osiedlenia się nad Wisłą.

Kto miałby zastąpić Ukraińców?

Niezależnie od przedwyborczych nastrojów nasz kraj jest teraz w podwójnie trudnej sytuacji, co zresztą przyznał podczas debaty na wiosennej konferencji EFNI odpowiedzialny za politykę migracyjną wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Bo z jednej strony w naszym interesie jest zatrzymanie na stałe w Polsce jak największej liczby ukraińskich uchodźców, którzy stali się istotną częścią polskiego rynku pracy, usług i konsumpcji wewnętrznej. Trudno sobie wyobrazić, że z Polski w ciągu kilku miesięcy czy nawet roku mogłaby odpłynąć nawet połowa z mieszkających tu 1,5 mln Ukraińców, w tym budowlańcy, kierowcy, opiekunki osób starszych, czy pracownicy magazynów. Kto miałby ich zastąpić? Jak by to wpłynęło na rynek i koszty pracy (zdaniem 41 proc. polskich pracowników obecność Ukraińców spowalnia wzrost płac), czy ceny usług ?

Z drugiej strony powinno nam zależeć, by graniczyć z odbudowującą się, stabilną Ukrainie, której pilnie będą potrzebni fachowcy i specjaliści.

Powinniśmy więc już teraz planować różne scenariusze działania, przygotowując się do zakończenia wojny na Ukrainie, które – podobnie jak jej wybuch w 2022 r. - może mocno wstrząsnąć polską gospodarką.