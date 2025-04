Poziom zadłużenia jest jednym z czynników, które determinują różnice w wycenie obligacji skarbowych poszczególnych krajów. Kraje o niskim ryzyku (np. Niemcy, Holandia) korzystają z niższych rentowności dzięki swojej stabilności fiskalnej i wysokiemu ratingowi kredytowemu. Ich obligacje są postrzegane jako względnie bezpieczna przystań, co pozwala im zaciągać dług po minimalnych kosztach. Kraje o wysokim zadłużeniu (np. Włochy, Grecja) borykają się z wyższymi kosztami ze względu na premię za ryzyko. Spread 10-letnich obligacji włoskich do analogicznych obligacji niemieckich wynosi obecnie ok. 105 bps, natomiast obligacji greckich ok. 82 bps.

W przypadku krajów takich jak Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, pomimo znacznie niższej relacji długu do PKB, spready mogą być nieco wyższe. Jest to efekt dyskontowania innych ryzyk. W przypadku Polski jest to np. ryzyko geopolityczne związane z sytuacją na Ukrainie – w konsekwencji spread pomiędzy rentownością 10-letnich polskich obligacji emitowanych w euro, a rentownością analogicznych obligacji niemieckich wynosi ok. 107 bps.

Pomimo krajowych różnic w historycznych uwarunkowaniach i postrzeganiu ryzyka, w ostatnich dwóch kwartałach tendencja dla praktycznie wszystkich krajów UE jest podobna. Rentowności obligacji skarbowych wzrosły w okresie od września 2024 r. do marca 2025 r., i to pomimo, że EBC obniżał stopy, co zazwyczaj obniża rentowności. Na przykład rentowność 10-letnich obligacji Niemiec, wzrosła z ok. 2,22 proc. we wrześniu 2024 r. do ok. 2,85 proc. w marcu 2025 r. Podobnie, rentowność obligacji Włoch wzrosła z 3,55 proc. do 3,93 proc. w tym samym okresie.

Jednym z głównych tego czynników był ogłaszany w listopadzie i grudniu rekordowy poziom planowanych emisji obligacji w 2025 r. Szacowane emisje brutto w strefie euro to ok. 1,26 biliona euro. Jest to trzeci z rzędu już rok z rekordowym poziomem emisji. W kategoriach netto szacuje się, że dodatkowe obligacje, które zostaną wyemitowane w 2025 r., to ok. 660 mld euro. Przy czym kwota ta nie uwzględnia zapowiedzi Komisji Europejskiej w zakresie dodatkowych emisji na obronność oraz ewentualnych emisji związanych ze wzmacnianiem konkurencyjności.

Duże emisje długoterminowych obligacji skarbowych, przy jednoczenie spadających stopach procentowych EBC powodują, że w ciągu ostatnich kilku kwartałów krzywa dochodowości w strefie euro ulega wystromieniu. W szczególności w okresie ostatniego roku spread pomiędzy 10-letnimi a dwuletnimi obligacjami niemieckimi wzrósł o ok. 100 bps. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej w okresie najbliższych kilku miesięcy trend ten będzie kontynuowany. Szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie wypowiedzi przyszłego kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który dopuszcza możliwość zmiany polityki budżetowej Niemiec i dodatkowych wydatków w kwocie 1 biliona euro na infrastrukturę i obronność. Tego typu zapowiedzi są oczywiście uwzględniane w wycenie obligacji skarbowych.

Na europejski rynek obligacji negatywnie wpływać też będzie wzrost niepewności wynikający z tzw. czynników zewnętrznych, takich jak napięcia geopolityczne i eskalacja konfliktów. Istotne są również zmiany w polityce handlowej, które mogą wpłynąć na europejski rynek długu poprzez zmiany w przepływach kapitałowych oraz zmianę sentymentu inwestorów. Na obecnym etapie dość trudno określić kierunek zmian, natomiast z całą pewnością zdarzenia te spowodują wzrost zmienności cen rynkowych.