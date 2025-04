Bogusław Chrabota: Jak się chronić przed złymi skutkami sztucznej inteligencji?

Sztuczna inteligencja to nie jakaś nieokreślona intuicja jutra, ale wczoraj i dzisiaj; to dzieje się tu i teraz. O wadze tematu świadczą nie tylko wielomiliardowe inwestycje w AI wszystkich liczących się w skali świata graczy, ale przede wszystkim rozpędzająca się konkurencja w dziedzinie modeli. Niektóre z nich wychodzą już zresztą poza granice generatywnej AI i się zbliżają, jak choćby chiński Manus, do kolejnego etapu jej rozwoju, czyli do tzw. silnej sztucznej inteligencji – AGI.

Reklama

Dzięki temu błyskawicznemu procesowi nasz świat będzie podlegał bezprecedensowo szybkim przemianom, można tylko mieć nadzieję, że w kierunku przetrwania i poprawy kondycji naszego gatunku. Szybki rozwój AI prócz wielkiej szansy i jeszcze większej nadziei niesie też ze sobą wiele zagrożeń. Piszemy o tym jako wydawcy prasy w publikowanym w całej Europie apelu. Zwracamy się w nim do ludzi odpowiedzialnych za życie publiczne o dostrzeżenie zagrożeń, jakie niesie ze sobą AI.

Czytaj więcej Media Europejski apel w sprawie AI Pojawianie się coraz nowszych systemów sztucznej inteligencji (AI) wykorzystujących materiały pra...

Jakie zagrożenia niesie sztuczna inteligencja?

Jakie to zagrożenia? Niekontrolowany rozwój AI może – co dla nas szczególnie ważne – zniszczyć przemysły kreatywne. Pozbawić pracy twórców: kompozytorów, bo ich rolę mogą przejąć programy; podobnie malarzy, artystów plastyków czy pisarzy. Niekontrolowana, wyzwolona ze świata norm AI może zagrozić pracy również dziennikarzy i wydawców, bo modele generatywnej sztucznej inteligencji miast idei czy refleksji żywych autorów będą szybciej, taniej i w sposób łatwiejszy oferować zsyntetyzowaną wiedzę wyciągniętą z gigantycznych baz danych.