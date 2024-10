Paweł Konzal: Sztuczna inteligencja – rewolucja inna niż wszystkie

AGI – inteligencja obca, czy ludzka inteligencja kolektywna

Dodatkowo, co ma kardynalne znaczenie dla naszej cywilizacji, po raz pierwszy nie będziemy najbardziej inteligentnym lub też jedynym tak inteligentnym bytem na Ziemi. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym faktem. Współistnieć będą inteligencja związana z ograniczonym czasowo życiem, podejmująca emocjonalnie naznaczone decyzje, oraz inteligencja niezwiązana z życiem, nieograniczona horyzontem czasowym, podejmująca decyzje wyzute z emocji. Refleksja nad tymi różnicami pozwala zrozumieć, iż nie mamy do czynienia z kolejną – inną, ale taką samą w istocie – rewolucją technologiczną. Pierwsza generacja AI może być porównana do pralki lub samochodu – realizujących zadania wykonywane wcześniej przez ludzi w mniej efektywny lub wolniejszy sposób. Druga generacja, czyli AGI, będzie czymś jakościowo nowym, rewolucją technologiczną, z jaką nie mieliśmy dotąd do czynienia. Ważna jest też refleksja nad znaczeniem słowa „sztuczna” zawartego w AGI. Czy sztuczna inteligencja będzie „obca” – tj. niezwiązana, a więc odrębna w najważniejszych wymiarach, z gatunkiem ludzkim? Czy też będzie to „ludzka kolektywna inteligencja” – zbudowana na krzemie, ale oparta na danych i modelach dotyczących ludzi i naszego otoczenia, będąca pochodną ludzkiej, tyle że wspólnotowej inteligencji. Nowa w gatunku, nowa w charakterze, ale nie tak odległa i inna jak „obca” inteligencja.

Już dziś widzimy nieprzystawalność trzech podstawowych praw dotyczących inteligencji ożywionej do tej sztucznej. Jasne staje się, iż wiara w możliwość zaprogramowania moralności w AGI oparta jest na wątłych, jeśli nie nieistniejących, podstawach. Trudno jest natomiast dziś przewidzieć, czy AGI będzie inteligencją obcą, czy też ludzką inteligencją kolektywną. Zależeć to będzie m.in. od ścieżki dojścia do sztucznej ogólnej inteligencji. Wyścig do AGI pomiędzy blokami geopolitycznymi i głównymi korporacjami trwa i jest nie do zatrzymania. Refleksja nad powyższymi pytaniami może nam pomóc lepiej przygotować się na rewolucję technologiczną i cywilizacyjną, kiedykolwiek miałyby one nadejść.