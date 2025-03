Łukasz Bernatowicz, Marek Kowalski: Reforma bez dialogu...

Zarówno BCC, jak i FPP od początku opowiadały się za znowelizowaniem ustawy o RDS. To naszym postulatem było poddanie weryfikacji przez biegłego sądowego oświadczeń składanych przez daną organizację w KRS.

To my jako pierwsze reprezentatywne organizacje pracodawców w Polsce zawarliśmy dwa lata temu porozumienie o współpracy. Jak widać, potrafimy ze sobą współpracować, co nie przeszkadza nam jednocześnie z szacunkiem traktować wszystkich pozostałych partnerów dialogu. Zarazem nie tracimy jednak z pola widzenia konieczności przestrzegania prawa i dobrych praktyk, konieczności przywrócenia faktycznego dialogu społecznego (co było obietnicą składaną przez wszystkie partie polityczne w kampanii wyborczej) i uczciwego traktowania pozostałych partnerów wchodzących w skład Rady. Czy ustawa o RDS wymaga zmian? Oczywiście, tak. Ale należy je przeprowadzić z poszanowaniem wszystkich stron dialogu, w sposób transparentny i zgodny z procedurami. W przeciwnym razie nowa ustawa od początku będzie obarczona grzechem pierworodnym, poczuciem krzywdy, niesłusznego wykluczenia i tak potrzebnej poprawy nie przyniesie. Żadna organizacja nie powinna stawiać się ponad pozostałymi, ponieważ stoi to w jawnej sprzeczności z ideą dialogu, na który pozostajemy zawsze otwarci.

Łukasz Bernatowicz Prezes ZP Business Centre Club