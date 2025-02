Z najwyższą uwagą czekam na to, co w swoim wystąpieniu na warszawskiej GPW powie Donald Tusk. Zarazem mam świadomość, że czego by nie powiedział i tak nie zaspokoi oczekiwań ludzi biznesu. Z oczywistych przyczyn: rozległości problemu. Bo polska gospodarka, mimo, iż rozwija się stosunkowo poprawnie, w praktyce zderza się z milionem większych i mniejszych problemów.

Konieczne jest nowe podejście do gospodarki

Najważniejsze z nich mają charakter systemowy i takiż powinien być charakter reform. To kwestia sprawności wymiaru sprawiedliwości, prostoty systemu podatkowego, efektywności fiskalnej państwa, finansów publicznych, mechanizmu wsparcia inwestycji, rozwoju rynku pracy, etc. I to Et cetera pisanego wielkimi literami.

Wielu ludzi polskiej gospodarki skłania się do idei przygotowania nowego otwarcia, równie zasadniczego i fundamentalnego, jak u początków Trzeciej Rzeczypospolitej. To ten czas, kiedy nowe podejście do gospodarki zapewni dobrobyt i rozwój przyszłym pokoleniom Polaków. Wykorzystamy swoją szansę i zbudujemy solidne fundamenty rozwoju, albo ją przegapimy skazując się na skansenizację, migrację Polaków na rynki bardziej rozwinięte i postępującą biedę.

Mam świadomość, że jest to trudne, że polityka, wybory, Trump, populizm, ale innej drogi nie ma. Transformacja świata w globalny system kapitałochłonnej gospodarki cyfrowej dokonuje się właśnie teraz. Wsiądziemy do tego pociągu i pojedziemy nim do stacji przyszłość, albo zamienimy się w muzeum.