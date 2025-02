Jak atak militarny może uderzyć w finanse całej strefy euro

Cyberataki i kampanie dezinformacyjne mogą zakłócić systemy finansowe, podważyć zaufanie publiczne do ministrów finansów, a nawet wywołać runy na banki. W 2019 r. Finlandia przewidująco gościła ministrów finansów UE, aby omówić takie scenariusze, podkreślając nieprzygotowanie strefy euro na zagrożenia hybrydowe. Ataki hybrydowe mogą mieć daleko idące konsekwencje dla stabilności finansowej w całej Unii.

Bezpośredni atak militarny na członka strefy euro miałby jeszcze bardziej niszczycielskie konsekwencje finansowe. Ucieczka kapitału i panika bankowa wystąpiłyby niemal natychmiast w zaatakowanym kraju, wymagając ogromnego wsparcia płynnościowego ze strony Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Stworzyłoby to finansową ekspozycję strefy euro na atakowany kraj. W końcu, gdyby doszło do trwałych strat terytorialnych, rzeczywiste aktywa leżące u podstaw aktywów finansowych w dotkniętym kraju zostałyby utracone. Mogłoby to łatwo wywołać presję polityczną na wprowadzenie kontroli kapitału.

Takie środki, jak widzieliśmy podczas kryzysu na Cyprze, podważyłyby jednak integralność euro. Prewencyjne wycofanie kapitału z innych krajów strefy wspólnej waluty mogłoby rozprzestrzenić niestabilność finansową daleko poza strefę bezpośredniego zagrożenia. Szerzej rzecz biorąc, globalne zaufanie do euro gwałtownie spadłoby, osłabiając walutę i podważając zaufanie do unii walutowej.

Strefa euro powinna wesprzeć zakupy uzbrojenia dla krajów najbardziej zagrożonych

Obrona pozostaje odpowiedzialnością narodową, ale przywódcy strefy euro muszą uznać, że bezpieczeństwo jest integralną częścią jej stabilności gospodarczej. Państwa bałtyckie już wydają ponad wymagane przez NATO 2 proc. PKB na obronę, ale ich łączny PKB w wysokości 145 mld euro (2023 r.) ogranicza ich budżety obronne do około 4 mld euro – co nie wystarcza, by skutecznie odstraszyć rosyjską agresję.

Przywódcy strefy euro nie mogą pozwolić, aby takie ryzyko pozostało nierozwiązane. Zwiększone europejskie finansowanie obronności mogłoby wesprzeć zakupy sprzętu dla krajów najbardziej narażonych na rosyjskie zagrożenie. Mogłoby również zachęcić do stacjonowania dodatkowych wojsk sojuszniczych w narażonych regionach. Europa mogłaby choćby kupić i dostarczyć drogie systemy obrony powietrznej i systemy rakietowe, takie jak Taurus, które są kluczowe dla odstraszania i obrony. To wzmocnione odstraszanie zmniejszyłoby ryzyko kosztownych skutków finansowych w przypadku bezpośredniej rosyjskiej agresji.

Wojny w Ukrainie i gdzie indziej pokazały, że koszt nieprzygotowania znacznie przewyższa wydatki na środki zapobiegawcze. W 2012 r. łotewscy parlamentarzyści uznali, że członkostwo w strefie euro dotyczy zarówno wspólnej waluty, jak i geopolityki. Dzisiaj liderzy strefy euro i ministrowie finansów muszą zrozumieć ten fakt. Liderzy strefy euro powinni nie tylko stawiać na pierwszym miejscu inwestycje obronne u siebie w kraju, ale także na pierwszym miejscu wsparcie finansowe na obronę narażonych krajów, takich jak bałtyckie. Leży to w interesie stabilności finansowej.