Paweł Rożyński: Z chińską Hydrą łatwo Trumpowi nie pójdzie

Czy Donald Trump zablokuje DeepSeek?

Czy wzorem TikToka Amerykanie ogłoszą DeepSeek zagrożeniem dla bezpieczeństwa i spróbują go zablokować? To więcej niż pewne. To nawet bardziej uzasadnione, bo cenzurowany przez Pekin DeepSeek nie odpowie na trudne pytania o Tiananmen, Tybet czy Ujgurów i z wolnością słowa nie będzie miał wiele wspólnego, ale przykład TikToka pokazuje, że walka z nowoczesnymi i popularnymi rozwiązaniami może łatwo zamienić się w farsę. W sprzedaży pojawiły się już i cieszą się rosnącą popularnością w USA kolejne tiktokopodobne chińskie aplikacje. Nawet jeśli Donald Trump zetnie jedną głowę Hydrze, na jej miejsce wyrośnie kilka następnych. Podobnie będzie z DeepSeekiem.