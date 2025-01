Filip Wyszyński: Ekonomiczny słownik Donalda Trumpa

Po pierwsze protekcjonizm

Jak pisał Honoré de Balzac: „Zachęcać handel to zupełnie rzecz inna, niż protegować go. Dobrze zrozumiana polityka kraju powinna dążyć do wyswobodzenia go od wszelkiego zagranicznego haraczu, ale nie przez upokarzające środki cła i blokady. Przemysł tylko sam przez się zbawionym być może; jedynem życiem jego jest konkurencya. Protegowanie usypia go jak narkotyk, monolog i taryfa są dlań zabójcze” (Honoré de Balzac, „Lekarz wiejski”). Protekcjonizm Trumpa przedstawiany jest zarówno przez niego samego, jak i przez innych polityków czy komentatorów jako pokaz siły – akredytacja USA jako państwa potęgi.

Mitem i pomyleniem pojęć jest twierdzenie, że protekcjonizm to oznaka siły. Donald Trump proponuje tę tezę regularnie. Jest to pozornie spójne z wizerunkiem jego osoby i postulatem uczynienia Ameryki znów wielką. W rzeczywistości protekcjonizm to nie symptom gospodarczej siły, ale miernik słabości. Implementowanie mechanizmów protekcjonistycznych w gospodarce jest jak antybiotykoterapia: prowadzi do wyniszczenia też zdrowego otoczenia, działa w kontrze do organizmu, który ma uleczyć. Uleczyć jednak poprzez naruszenie stabilności wewnętrznej.

Słownikowo już sama nazwa wyjawia podwójność działania: „nazwa odwołuje się do zabójczego dla żywych bakterii działania antybiotyków – anti oznacza przeciw, a bios życie” (Wikipedia).

Protekcjonizm zdefiniować można jako politykę ochrony krajowego przemysłu przed zagraniczną konkurencją za pomocą ceł, subsydiów, kontyngentów importowych lub innych ograniczeń lub utrudnień nałożonych na import od zagranicznych konkurentów, zaś sama polityka protekcjonistyczna bywa wdrażana przez wiele krajów pomimo faktu, że praktycznie wszyscy ekonomiści głównego nurtu zgadzają się, że gospodarka światowa generalnie korzysta z wolnego handlu (Britannica).

Pod względem historycznym zauważyć można, że cła ochronne wprowadzano, aby stymulować przemysł w krajach dotkniętych kryzysem (w USA szczególnie ustawą Smoota–Hawleya z 1930 r.). Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że po pandemii nastąpiło odbicie gospodarcze, szybsze w USA niż w Europie. Niewątpliwie silna pozostaje odporność gospodarczego organizmu USA m.in. na podwyżki stóp procentowych. Dodatkowo Stany w przeciwieństwie do Europy dysponują niezależnością w zakresie nośników energii. Suwerenność wyboru mogą stracić jednak amerykańscy konsumenci. Protekcjonizm wyzwala bowiem wzrost cen w kraju, które są przerzucane właśnie na konsumentów, co w konsekwencji „narusza równowagę społeczną (prowokując konflikt pomiędzy producentami i konsumentami)” (R. Molski).

Działania ochronne mogą okazać się pomocne dla tzw. „wschodzących gałęzi przemysłu” w krajach rozwijających się, ale nie w krajach wysoko rozwiniętych. W USA zaś wysoko rozwinięta gospodarka samej Kalifornii pod względem PKB spotkała się z gospodarką Niemiec. W tym miejscu raport Draghiego wydaje się nazbyt wyostrzony, choć należy dostrzec jego alarmistyczną zaletę. W tego typu ocenach umyka jednak niekiedy, że land Badenia-Wirtembergia jest podobnie innowacyjny jak Kalifornia (choć Niemcy mają zaległości w ujęciu federalnym). Z drugiej strony PKB na mieszkańca najniżej sytuowanego stanu w USA (Missisipi) ma być już wyższy niż w największych gospodarkach UE oprócz Niemiec.