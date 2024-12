Takie populistyczne apele były też przy okazji całkowitej rezygnacji z rosyjskiego gazu. Czarne scenariusze się nie sprawdziły w żadnym unijnym kraju, może z wyjątkiem przyssanych do rosyjskiego cycka Węgrów.

A będzie jeszcze jeden pozytywny efekt sankcji na nawozy. Rosnąca rola rolnictwa ekologicznego, podobnie jak OZE w energetyce, to kierunki, które niosą zagładę takim krajom jak Rosja. Do dziś nie potrafią one sprzedawać za granicę niczego innego poza tym, co wykopią u siebie spod ziemi. I Kreml dobrze o tym wie. W tym tygodniu uruchomił największy w Rosji portowy terminal do eksportu mocznika.

Marnujemy bardzo dużo żywności. Bo za tania?

Przy okazji rezygnacji z rosyjskiego gazu okazało się, że w Unii nie potrzebujemy go tak dużo jak wcześniej. Czy potrzebujemy tyle nawozów? Patrząc na przerażające statystyki wyrzucanej do śmieci żywności, na rosnącą otyłość społeczeństw, na wzrost zachorowań na cukrzycę, dieta by całej Unii dobrze zrobiła.

Bo jeżeli jest drogo, to kupujemy mniej, mądrzej i mniej marnujemy. Dla mnie wyrzucanie jedzenia na śmietnik jest największym grzechem, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący czy nie. I warto o tym pamiętać tuż przed świętami.