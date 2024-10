Anna Cieślak-Wróblewska: Samorządy narzekają, ale dostały dużo, nie tylko pieniędzy

Koniec centralizacji państwa?

Po drugie, równie ważne jest uzyskanie przez samorządy pewnej niezależności finansowej, o co one same długo walczyły. Może nie jest to jeszcze szczyt marzeń, ale na pewno krok w dobrym kierunku. Teraz bowiem lokalne budżety nie będą już zależne od decyzji politycznych w ramach zmian w podatku PIT.

Powrót do decentralizacji zadań publicznych, choć może nie brzmi zbyt atrakcyjnie jako hasło kolejnej kampanii wyborczej, to jedno z istotniejszych choć mniej docenianych działań rządu Tuska.

Po trzecie, i chyba najważniejsze, całą reformę podjętą przez rząd koalicji 15 października można odczytywać jako wyraz zaufania do władzy samorządowej jako takiej. To zaufanie przez osiem lat rządu PiS było notorycznie podważane. Dominował przekaz, że władza centralna, państwo rozumiane jako gabinety polityczne w Warszawie, nadaje jedyny słuszny kierunek. Powrót do decentralizacji zadań publicznych, choć może nie brzmi zbyt atrakcyjnie jako hasło kolejnej kampanii wyborczej, to jedno z istotniejszych, choć mniej docenianych, działań rządu Tuska. Oby nadzieje samorządowców z tym związane w pełni się sprawdziły.