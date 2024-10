Prof. zw. Marta Postuła: Najwyższy współczynnik dźwigni

Korzystając ze środków unijnych, takich jak FENG i PS WPR, BGK wprowadził innowacyjne rozwiązanie gwarancyjne dla przedsiębiorców w formie instrumentu łączonego. Oferuje ono bezpłatne zabezpieczenie kredytu z dopłatą do kapitału lub odsetek. Przykładami tych produktów są gwarancje Biznesmax Plus dla firm innowacyjnych, Ekomax dla firm dbających o efektywność energetyczną i Agromax dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych. Przedsiębiorcy zyskują łatwiejszy dostęp do finansowania dłużnego (dzięki gwarancjom BGK), a jednocześnie zmniejszają swoje zadłużenie kapitałowe lub odsetkowe dzięki dopłatom oferowanym przez BGK. Dopłaty te stanowią kluczowy element systemu zachęt, skłaniając przedsiębiorców do inwestowania i korzystania z finansowania dłużnego.

Mobilizowanie kapitału prywatnego

W Polsce wciąż dostrzegany jest duży potencjał rozwoju instrumentów gwarancyjnych. Podobne tendencje zauważalne są na poziomie europejskim. Badania Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Gwarancyjnych (AECM) dotyczące regwarancji EFI w ramach Programu InvestEU wskazują na konieczność zwiększenia dostępnej alokacji środków. Jest to związane z wygaszaniem programów finansowych z poprzednich Wieloletnich Ram Finansowych, takich jak COSME czy InnovFin, oraz z niepewnym otoczeniem gospodarczym w Europie, która wciąż odczuwa skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Na istotną rolę gwarancji zwrócił uwagę Mario Draghi w swoim raporcie o europejskiej konkurencyjności. Wskazuje kilka obszarów, dla rozwoju których gwarancje publiczne są kluczowe. W energetyce gwarancje publiczne powinny być podstawowym instrumentem obniżającym ryzyko inwestycji i mobilizującym kapitał prywatny do ich finansowania, ale również powinny zostać wypracowane mechanizmy gwarancyjne częściowo transferujące ryzyko rynkowe cen energii z inwestorów prywatnych na sektor publiczny. Wykorzystanie tego mechanizmu przyczyni się do kontynuowania dekarbonizacji.

Autorzy raportu wskazują, że w transporcie, w tym m.in. w inwestycjach kolejowych, gwarancje powinny być pozwalać obniżyć ryzyko inwestycyjne sektora prywatnego, co pozwoli na większą skalę wykorzystać partnerstwo publiczno-prywatne. Instrumenty gwarancyjne powinny być szeroko stosowane również w rozwoju nowych technologii, innowacji, w tym wsparcia podmiotów w początkowej fazie swojego istnienia jako przedsiębiorstwa. Autorzy raportu wprost wskazują na konieczność kontynuacji i dalszego rozwoju instrumentów gwarancyjnych oferowanych przez EFI, a następnie dystrybuowanych poprzez banki na poziomie krajowym.

Gwarancje są stosunkowo niskokosztowym i bardzo efektywnym instrumentem wsparcia przedsiębiorczości, który skutecznie mobilizuje kapitał prywatny do finansowania działalności gospodarczej. Mają one najwyższy współczynnik dźwigni finansowej, czyli relację wygenerowanego finansowania do zaangażowanych środków publicznych. Przejęcie części ryzyka przez BGK jako instytucję udzielającą gwarancji stwarza zachętę dla instytucji finansowych do finansowania nawet bardziej ryzykownych projektów inwestycyjnych. To szczególnie ważne w takich krajach jak Polska, gdzie udział finansowania działalności gospodarczej kredytem bankowym jest relatywnie niski. Dlatego dalszy rozwój takich instrumentów oraz pełne wykorzystanie dostępnych środków krajowych i unijnych wydaje się w pełni uzasadnione.