Katarzyna Lipowska: Wypalenie rodzicielskie niczym wypalenie zawodowe

Sfera prywatna nie jest jednak jedyną sferą naszego życia. Zdecydowana większość osób pracuje zawodowo, co stwarza warunki do konfliktu między obowiązkami zawodowymi a prywatnymi. Warunki pracy mają wpływ na łatwość godzenia życia prywatnego i zawodowego. Jeżeli są sprzyjające, stają się zasobami rodziców, chroniąc ich przed doświadczaniem nadmiernego stresu. A to z kolei może przekładać się na zapobieganie doświadczenia wypalenia rodzicielskiego.

Paradoks elastyczności

Pogodzić obowiązki służbowe i opiekuńcze może być znacznie łatwiej, jeśli dysponujemy elastycznością czasu pracy lub miejsca jej wykonywania. Odprowadzanie do przedszkola, szkoły czy na zajęcia łatwiej zorganizować, jeśli decydujemy o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy. Możliwość pracy z domu jest przydatna np. w trakcie opieki nad chorym dzieckiem. Nie robimy sobie zaległości w pracy, a koleżeństwo nie musi nas zastępować.

Nie oznacza to jednak, że elastyczność ma same plusy. W swojej niedawno opublikowanej książce „The Flexibility Paradox: Why Flexible Working Leads to (Self-)Exploitation” socjolożka Heejung Chung opisuje, jak elastyczność pracy może prowadzić do pracy w nieodpłatnych nadgodzinach. Jest to związane z tzw. piętnem elastyczności. Pracownicy korzystający z elastycznych rozwiązań, zwłaszcza w celach opiekuńczych, bywają postrzegani przez pracodawców jako mniej produktywni. W związku z tym osoba, która uzyskała przywilej elastycznej pracy, będzie starała się zapewnić kierownictwo o swoim zaangażowaniu w pracę. Co może prowadzić do pracy w nadgodzinach, byleby przypadkiem nie mieć zaległości i nie stracić przywilejów.

Oznacza to tyle, że elastyczność godzin czy miejsca wykonywanej pracy to niestety nie jest panaceum. Wiele zależy od sposobu jej wykorzystania przez pracownika, ale również od towarzyszącej temu rozwiązaniu atmosfery w pracy.