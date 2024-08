Dariusz Filar: Finał drugiej połowy

Zbliżanie się do końca cyklu naszego życia i jego dokładne przepołowienie na linii demarkacyjnej PRL / III Rzeczpospolita skłania do zapytania o to, jak radziliśmy sobie w dwóch odmiennych okresach, jakie reprezentowaliśmy postawy i czy te sprzed dziesięcioleci wpłynęły na dzisiejsze. Moje oceny w tej mierze nie opierają się na rozległych badaniach socjologicznych. Stanowią wynik obserwacji 200 czy 300 osób, które należą do mojego pokolenia i z którymi bezpośrednio się spotkałem na przestrzeni własnego życia. Oceny takie mogą być oczywiście skażone subiektywizmem i arbitralnością. Nie powstrzymuje mnie to przed próbą ich sformułowania.

PRL-owskie strategie

Gdy po osiągnięciu wieku dojrzałości moje pokolenie wkraczało w rzeczywistość PRL-u, nie była już ona tak represyjna jak w dobie stalinizmu, ale wciąż nie otwierała szerszych perspektyw. Była skrępowana monopolem władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej akolitów, dominacją państwowej własności w gospodarce, cenzurą publikacji i widowisk, a na skutek niewymienialnego pieniądza i policyjnego udostępniania paszportów limitowanym dostępem do zagranicznych podróży.

W porównaniu z należącymi do tego samego powojennego pokolenia obywatelami Zachodu od startu w dorosłość mieliśmy na sobie krępujący ruchy gorset. To życie w okowach czy też na krótkiej smyczy prowadziło do przyjmowania zróżnicowanych strategii. Kolejność, w jakiej je tutaj przedstawiam, podyktowana jest częstością ich występowania; najpowszechniejsze umieszczam na początku, by na koniec pozostawić najrzadsze.

∑ STRATEGIA POTULNEGO PRAGMATYZMU występowała najczęściej, a wynikała z traktowania PRL-u jak zjawiska przyrodniczego; nie masz wpływu na to, że rodzisz się na wypalonej przez słońce pustyni albo w obszarze zlodowaceń; i w PRL-u, podobnie jak na pustyni albo na lodowcu, nie masz możliwości, by realia otoczenia zmienić. Próba otwartego wobec nich sprzeciwu nic nie da, a może tylko narazić na poważne kłopoty. Trzeba zatem zapomnieć o ambicjach i marzeniach, a przede wszystkim przystosować się do tego, co jest dane – w miarę możliwości zapewnić sobie dochody dające znośne warunki bytowania („telewizor, meble, mały fiat”), założyć rodzinę i cierpliwie doczekać emerytury. Realizowanie tej strategii pozwalało na zachowanie dystansu wobec panującego systemu, a jednocześnie wyszarpnięcie z niego trochę, mizernych, bo mizernych, ale jednak benefitów.

∑ STRATEGIA OPORTUNISTYCZNEJ PARTYJNOŚCI odpowiadała tym, którzy doraźne korzyści cenili wyżej od osobistej niezależności i respektowania pewnych zasad. Legitymacja PZPR (nazywana „czerwoną kartą pływacką”, bo taki kolor miała jej okładka) ułatwiała poruszanie się w mętnej wodzie: mogła ułatwić awans i podwyżkę wynagrodzenia, przyspieszyć przydział mieszkania lub samochodu, zapewnić wczasy w Bułgarii. Realizowanie tej strategii wprowadzało niekiedy na ścieżkę cynicznego karierowiczostwa, ale raczej nie były to przypadki dominujące. Bardziej chodziło o „urządzenie się” na poziomie tylko trochę wyższym od dostępnego uległym pragmatykom (patrz wyżej), którzy zachowywali bezpartyjność.

∑ STRATEGIA DESPERACKIEGO UCHODŹSTWA była wyborem tych, którzy dochodzili do wniosku, że w PRL-u normalnie żyć się nie da, a życie człowiek ma tylko jedno i na jego zmarnowanie nie można sobie pozwolić; opuszczali oni kraj, by szczęścia szukać gdzie indziej. I nie mam tutaj na myśli prawie 20 tys. Polaków o żydowskich korzeniach rodzinnych, którym bilet w jedną stronę wciśnięto po Marcu ’68, ani 3 tys. działaczy Solidarności, których zmuszono do wyjazdu po wprowadzeniu stanu wojennego. Chodzi mi o bez porównania liczniejszą – według niektórych szacunków sięgającą miliona – zbiorowość tych, którzy w latach 70. i 80. nie wrócili z wizyt u mieszkających na Zachodzie krewnych i znajomych albo z turystycznych wycieczek (autokary i promy opustoszałe po pierwszym zagranicznym postoju stanowią stały element opowieści o tamtych czasach). Na taki skok w nieznane decydowali się w większości właśnie ludzie z pierwszego powojennego pokolenia, a to zredukowało o znaczący odsetek (jakieś 15 proc.) jego krajową liczebność.