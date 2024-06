Dlatego też za dobre posunięcie należy uznać ogłoszony przez ambasadora Jakuba Kumocha (kiedyś w kancelarii prezydenta Dudy) „tydzień Polski”, czyli promowanie polskiego towaru i marki na dwóch największych internetowych platformach e-commerce: Taobao oraz JD.com (za co i tak w naszym emocjonalnym dyskursie zyskał miano… Komucha). To ważne, bowiem nawet prezydent Duda w krótkiej wypowiedzi dla naszych mediów (zauważmy, że nie było wspólnej konferencji prasowej ani wspólnego komunikatu) odnotował, że mamy piętnastokrotnie większy chiński eksport do Polski niż odwrotnie. Na dodatek my tam eksportujemy mleko, jabłka, teraz kurczaki i towary rolne oraz trochę miedzi, a oni do nas – najnowocześniejsze technologie oraz sprzęt, który na co dzień widzimy wokół siebie; czy nam się podoba, czy nie, Chiny są dla nas ważnym dostawcą (np. sprzętu medycznego czy podzespołów), a na szybkie oderwanie się od ich ogromnego rynku i produkcji (największego producenta na globie) się nie zanosi.

Relacje Unia–Chiny a kryzys na granicy polsko-białoruskiej

To prowadzi nas do drugiego, międzynarodowego wymiaru tej wizyty. Wiadomo, że omawiano nie tylko zagadnienia na frontach Ukrainy i ich konsekwencje, ale też trwającą w najlepsze wojnę hybrydową na naszej granicy z Białorusią. A to jest akurat teraz ważne, bo sytuacja sprawiła, że to przejście kolejowe w Małaszewiczach stało się główną furtką dla chińskich towarów idących drogą lądową do Niemiec i całej Europy. Mimo starań rządu Viktora Orbána, który wybudował podobny, nowoczesny terminal pod Záhony, ze względu na działania wojenne na obszarze Ukrainy towary tam nie idą. Zostają Małaszewicze, według obliczeń naszego Ośrodka Studiów Wschodnich przepuszczające aż 88 proc. przewozów kolejowych na lądowej ścieżce w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI). I chociaż przewozy kolejowe to tylko dwuipółkrotność handlu UE–Chiny w 2023 r. (ich wolumen zamknął się niebagatelną sumą ponad 830 mld euro przy naszym deficycie niemal 300 mld), to jest o co walczyć.

Chiny są ważne dla Europy; tym bardziej po stracie wielkiego rynku rosyjskiego. Dlatego niedawno, w kwietniu, przebywał tam kanclerz Olaf Scholz, a w maju prezydent Xi Jinping złożył wizytę we Francji. Jesteśmy ze sobą zbyt mocno powiązani, żeby sobie pozwolić na szybkie zerwanie – decoupling. Przy czym w relacjach UE–Chiny jest dokładnie tak, jak to zdefiniowano w opublikowanej przed rokiem niemieckiej strategii wobec Chin (gdzie jest nasza?!): Chiny to dla nas zarazem partner, konkurent i systemowy rywal. Przy czym z danych Eurostatu wynika, że nadal 43 proc. Europejczyków, głównie zachodnich, traktuje Chińczyków jako partnerów, natomiast 24 proc., głównie w naszym rejonie, począwszy do Polski i państw bałtyckich, uważa ich za rywali.

Tymczasem w relacjach UE–Chiny od czasu pandemii i rosyjskiej agresji pojawia się coraz więcej barier i problemów. Różnej natury. Ostatnio są to cła na chińskie samochody elektryczne, od 17,4 proc. dla największego producenta, firmy BYD, do 38,1 proc. dla największego dostawcy, firmy SAIC. Sprawa jest na tyle poważna, szczególnie dla niemieckiego przemysłu samochodowego, dla którego dotychczas rynek chiński stanowił eldorado, że dosłownie w tym samym dniu, gdy polska para prezydencka docierała do Chin, w Pekinie prowadził trudne rozmowy wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck.