Jakie są wyzwania dla Europy

Jakie są kluczowe wyzwania dla Unii Europejskiej? Po pierwsze, wielowymiarowe zagrożenie ze strony Rosji. To nie tylko agresja militarna, czego doznaje Ukraina, ale też agresja cybernetyczna. To także atak na europejską kulturę, mentalność, na system polityczny, na demokrację europejską., czyli wojna hybrydowa. Elementem tej wojny jest wywoływanie destrukcyjnych zjawisk gospodarczych, społecznych, politycznych.

Drugim wyzwaniem jest konkurencja technologiczna ze strony USA. Wielkie platformy cyfrowe, które stają się najsilniejszymi graczami na globalnym rynku, to firmy amerykańskie, związane z tamtejszym kapitałem i rynkami finansowymi. One są kapitałowo najsilniejsze. Stanowią zagrożenie, starają się podporządkować sobie rynek i kapitał europejski.

Po trzecie, to narastająca penetracja gospodarki europejskiej przez Chiny – kapitałowa i technologiczna. I ekspansja eksportowa. To choćby chińskie samochody elektryczne. Akcentuję znaczenie Chin jako potęgi gospodarczej, bo rywalizacja pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, o której słusznie Mateusz Morawiecki wspomina, odbywa się na różnych obszarach. Rywalizują oni nie o swoje terytoria, ale w skali globalnej, więc obszarem rywalizacji jest też Europa. W przypadku Chin pod wieloma względami mamy do czynienia z przeciwnikiem, a nie rywalem. Natomiast USA to konkurent. Mamy zatem do czynienia z zagrożeniem podwójnego uzależnienia. Zagrożeniem jest też presja migracyjna – tego wątku nie będę rozwijał, on jest oczywisty.

Kolejny problem to fakt, że Europa jest pozbawiona wystarczającej puli różnego rodzaju surowców, w tym mających szczególne znaczenie dla rozwoju technologii, np. metali ziem rzadkich. A dzisiaj trwa bezwzględna rywalizacja o surowce, także te potrzebne do technologii kosmicznych.

Istotnym wyzwaniem jest też narastające rozczarowanie społeczne, w niektórych krajach mające już niebezpieczną skalę (zobaczmy, co się dzieje w Niemczech czy we Francji). Idea integracji europejskiej od dekad nie miała tak złych notowań. To rozczarowanie rodzi gniew. Siły demokratyczne zdobyły większość w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale siły antyintegracyjne i antydemokratyczne się umacniają.

Jak Mateusz Morawiecki rozumie kwestię klimatyczną

Jednym z tych kluczowych wyzwań jest konieczność adaptacji do zmian klimatu. Jak Mateusz Morawiecki rozumie kwestię klimatyczną oraz politykę klimatyczną? Dla niego jest to wymuszenie niskoemisyjnej gospodarki w imię nieosiągalnej globalnej neutralności klimatycznej. To – jego zdaniem – nieosiągalne, bo nasi gospodarczy rywale nie przejmują się uzgodnieniami szczytów klimatycznych i niskoemisyjnością swojej gospodarki.