Co z samochodami pościgowymi

Co robi rząd premiera Donalda Tuska? Niewiele dobrego, co najwyżej psuje to, co poprzednicy zbudowali. Posłużę się przykładem Inspekcji Transportu Drogowego, którą miałem zaszczyt kierować przez osiem lat. To co tam się dzieje, mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu grozy, np. z repertuaru Alfreda Hitchcocka.

Po pierwsze ludzie są zastraszani. Z nieoficjalnych informacji, które do mnie docierają wynika, że inspektorzy GITD mieli przestać zatrzymywać piratów drogowych, gnających po drogach nawet 180-200 km/h.

Tacy piraci byli wcześniej dyscyplinowani przez inspektorów. Za rządów Zjednoczonej Prawicy kupione zostały z funduszy unijnych samochody pościgowe wykorzystywane do tego celu. Co się z nimi dzieje? Chyba rdzewieją… Przez trzy tygodnie od połowy kwietnia do początków maja stały w garażu, zamiast być wykorzystywane do dbania o bezpieczeństwo na drogach. A bilans długiego weekendu majowego był tragiczny…

Kto obsłuży fotoradary

Co z dbającymi codziennie o bezpieczeństwo na drogach inspektorami Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD? Inspektorzy CANARD, którzy patrolowali miejsca niebezpieczne tymi samochodami, mają już podobno w większości tylko pracować za biurkiem - prowadzić postępowania wyjaśniające, albo być przeniesieni do innych biur i wojewódzkich inspektoratów. Ci inspektorzy zajmowali się też obsługą fotoradarów w miejscach ich instalacji. Jeśli ich zabraknie, to system fotoradarowy może stać się niewydolny, z czego ucieszą się piraci drogowi.

Problem z edukacją

Kolejna rzecz – edukacja, a w zasadzie jej brak. Ogranicza się, lub likwiduje się projekty edukacyjne skierowane do najmłodszych, młodzieży i seniorów. Dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, że w ramach „audytu” obecne kierownictwo GITD żąda od inspektorów np. wyliczeń kosztów poniesionych na dojazdy na lekcje dla najmłodszych lub spotkania z seniorami, które były prowadzone w szkołach w latach 2020-2023. Zamiast dbać o BRD inspektorzy muszą liczyć kilometry, mnożąc je przez ówczesną cenę litra benzyny, przy ustalonym dla pojazdu spalaniu?

Czy premier Donald Tusk w końcu „tupnie nogą” i wyda polecenie skutecznych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach? Czy da zielone światło piratom drogowym? Przypomnijmy, że był jednym z nich, kiedy w 2021 r. przekroczył prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanych i na trzy miesiące zatrzymano mu prawo jazdy.