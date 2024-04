Dlaczego sztuczna inteligencja może zagrozić demokracji?

Jeśli chcemy, aby demokracja dalej była demokracją, by racjonalną decyzję podejmowali obywatele na podstawie prawdziwych informacji, musimy zadbać, by nie kierowali się manipulacjami dokonanymi za pomocą sztucznej inteligencji czy algorytmów platform społecznościowych, które – jak wiemy z licznych badań – znacznie szybciej rozprzestrzeniają fakenewsy niż informacje prawdziwe. Nie mamy powodów, by zakładać, że w przypadku deepfake’ów, czyli wygenerowanych przez AI filmów, będzie inaczej.

Jeśli więc chcemy, by o naszej przyszłości decydowały w demokratycznym procesie rozum i wolna wola obywateli, a nie algorytmy, powinniśmy już dziś zastanowić się nad stosownymi regulacjami.

Dlaczego Polska znalazła się na czarnej liście krajów, w których użyto AI w kampanii?

Fakt, że na czarnej liście krajów, w których w kampaniach wyborczych użyto AI, znalazła się Polska za sprawą reklamówek wyborczych Koalicji Obywatelskiej, pokazuje, że nawet mając szlachetne intencje (mowa była o przywracaniu praworządności czy obronie demokracji), można pobłądzić. KO powinna więc odkupić swój błąd z ostatniej kampanii. Ma szansę zaproponować przepisy, które sprawią, że proces wyborczy będzie bardziej transparentny.

Stosowanie materiałów wygenerowanych przez AI powinno zostać albo szczegółowo usankcjonowane, albo wręcz zakazane – to wymaga analizy ekspertów i ponadpartyjnej zgody. Bo jeśli sami nie wprowadzimy jakichś regulacji, to nie tylko któraś z naszych partii zaleje nas deepfake’ami, ale – jak już to się wiele razy działo w czasie różnych wyborów w krajach Zachodu – chętnie włączy się w ten proces Rosja, która uwielbia destabilizować sytuację polityczną w innych krajach.