Leszek Balcerowicz: Co najmniej dwa poważne zarzuty wobec Adama Glapińskiego

Czy prezes NBP Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Posłowie rządzącej koalicji właśnie złożyli wiosek w tej sprawie.

Przejrzałem ustawę o TS, by ocenić wstępny wniosek w tej sprawie. I moim zdaniem, są tam przynajmniej dwa zarzuty, które brzmią poważnie. Pierwszy to finansowanie deficytu budżetu przez NBP, co jest wyraźnie zakazane przez konstytucję. W 1997 r. wraz z grupą posłów naciskałem, żeby taki zakaz do niej wpisać.