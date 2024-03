Jak wygląda sytuacja polskiego rolnictwa w porównaniu z innymi krajami UE

W 2023 r. do ARMiR wpłynęło 1,24 mln wniosków, a trzeba pamiętać, że głównym celem wspólnej polityki rolnej nie miało być dystrybuowanie pomocy o charakterze socjalnym, tylko wyrównywanie warunków konkurencji na wspólnym, europejskim rynku żywności. W Polsce, ci którzy produkują żywność i ją sprzedają, dostają w efekcie znacznie mniej niż w krajach o podobnych warunkach klimatycznych. A to z tymi producentami nasi rolnicy muszą konkurować.

I tak w latach 2005-2015 – ale ta polityka nie uległa zmianie i obecnie trendy są dość zbliżone – na statystyczne gospodarstwo na Słowacji przypadało rocznie średnio 18,9 tys. euro dopłat do produkcji roślinnej i zwierzęcej, w Czechach 5,1 tys., we Francji ponad 7 tys., a w Polsce raptem 160 euro. Wszystkie dane statystyczne pokazują też, że polscy producenci żywności dysponują mniejszym kapitałem, mniej inwestują, a w związku z tym mamy do czynienia z mniejszą produktywnością pracy w naszym rolnictwie. Z badań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że w 2018 r. w Polsce z jednego hektara użytków rolnych nasi rolnicy byli w stanie uzyskać produkcję o wartości 15,2 tys. euro, podczas gdy w Czechach było to 49,2 tys., w Niemczech 94,3 tys. euro a w Danii ponad 192 tys. My koncentrujemy się na produkcji o niskiej marży jednostkowej i jesteśmy w związku z tym w większym stopniu narażeni na konkurencję z producentami towarów masowych. Jak w takich realiach akumulować kapitał niezbędny choćby na inwestycje związane z zielonym ładem?

Państwo rolnikom nie pomaga, a wręcz szkodzi

Jaki jest efekt tego systemowego upośledzenia polskich producentów żywności? Konkurujemy tanią pracą własną, bo to ona w obliczu słabości kapitałowej jest głównym czynnikiem produkcyjnym. Z ostatnich badań wynika, że obecnie jedynie 30 proc. polskich rolników osiąga miesięczne dochody przekraczające minimalne wynagrodzenie w gospodarce. Co gorsza, przez lata polskie rolnictwo było drenowane z kapitału. Ustawa z 2011 r. wymusiła wykup dzierżawionej ziemi i zadłużenie się wielu farmerów, którzy zmuszeni zostali przez państwo do takiego kroku groźbą odebrania im dzierżaw. Warto przypomnieć, że w latach 2005-2016 Agencja Nieruchomości Rolnych (poprzednik KOWR) wpłaciła do państwowego budżetu niemal 20 mld zł. Te pieniądze powinny pozostać w rękach producentów żywności – choćby po to, aby mogli oni inwestować i zmieniać strukturę produkcji, większy nacisk kładąc na działy o wyższych marżach.

Jednak taka zmiana wymaga przede wszystkim kapitału. Polscy rolnicy, co jasno wynika z badań prof. Wojciecha Kniecia z UMK, są paradoksalnie w lepszej sytuacji, jeśli brać pod uwagę kapitał kulturowy, niż ich zachodni konkurenci. Są młodsi, lepiej wykształceni i chcą się rozwijać. Problemem jest wszakże to, że państwo im w tym nie pomaga. Co więcej – szkodzi. Nie chodzi w tym wypadku wyłącznie o sposób dystrybuowania unijnych dopłat i drenowanie z kapitału. Osobnym zagadnieniem jest szkodliwa ustawa z 2016 r. ograniczająca obrót ziemią. Mamy jedną z najbardziej restrykcyjnych regulacji w Europie. Jak słusznie prognozował w 2018 r. prof. Józef Prygies, wprowadzenie jej w takim kształcie, jak obowiązuje, spowoduje „spowolnienie przemian strukturalnych w rolnictwie i osłabienie pozycji konkurencyjnej polskiego rolnictwa w porównaniu do rolnictwa innych krajów Wspólnoty, a także w odniesieniu do innych sektorów gospodarki”.