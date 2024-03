Od dłuższego czasu dostrzec można sprzeczność między zdaniem ekonomistów rolnictwa a hasłami rolników. Ekonomiści twierdzą bowiem, że import z Ukrainy wcale nie popsuł cen zboża, tylko stało się tak przez Rosję. Rolnicy zaś atakują unijny Zielony Ład. Mylnie wybrali cel do ataku, bo profesjonalni rolnicy zaczynają przyznawać, gdy już go przeanalizują, że daje on świetne możliwości finansowe.

Wpływ na ceny globalne (przypomnijmy: polscy rolnicy cierpią przez niskie ceny) ma Rosja, która celowo gra na obniżenie cen na giełdach. Putin osobiście obiecał milion ton zbóż za darmo dla Afryki, na takie słowa ceny na rynkach musiały pójść w dół.

Rząd Donalda Tuska reaguje na celowo wywoływane pożary w rolnictwie jak spanikowany strażak

Teraz poskładajmy w całość elementy tej układanki. Rolnicy w Polsce protestują, a pierwsze analizy wskazują na wpływy Rosji w organizowaniu podobnych protestów w innych krajach. Choć Moskwa psuje atmosferę (i rolnictwo) w Europie, ciągle sprowadzamy stamtąd żywność, więc sami się do tego dokładamy. Zielony Ład nie jest faktycznie zły, tylko niewłaściwie wprowadzany. Mali rolnicy opłakują chyba koniec jakiejś epoki, zamiast spróbować dostosować uprawy do wielkości gospodarstw, czy odnaleźć nowe sposoby zarobkowania jak cała reszta społeczeństwa w obliczu zielonej transformacji. Tego wszystkiego nie chce powiedzieć przed wyborami głośno żaden z polityków.

Rolnicy boją się o swoją przyszłość, ale ślepe słuchanie ich roszczeń spowoduje pożar na wielką skalę, bo embargo dla Ukrainy spowoduje sankcje odwetowe. Nieskutecznie chroniąc rynek zbóż, spowodujemy tylko katastrofę w mleczarstwie. I wreszcie – polski rząd reaguje jak spanikowany strażak na wszystkie małe pożary czy ogień podłożony przez podpalaczy. Błądzi jak we mgle bez strategii, a tymczasem pieniądze na rolnictwo są bez sensu przejadane przez rolników w dopłatach, zamiast za pomocą inwestycji budować przyszłość ich oraz całej branży.

Protesty przeciwko importowi produktów rolnych z Ukrainy zorganizowali ludzie, których trudno podejrzewać o przejmowanie się dobrem publicznym, np. szef dużej organizacji rolniczej skazany za oszukanie rolników na spore pieniądze. A przecież rolnictwo potrzebuje dostosować się do sąsiedztwa z Ukrainą oraz zmian klimatycznych, musi zaadaptować się chociażby do inwestycji w przetwórstwo. Skrócenie łańcucha dostaw też poprawi dochody rolników, bo marże w handlu sięgały przed pandemią nawet 25 proc.

Gubi nas ślepe słuchanie zachodnich inwestorów. Propozycji rozwiązań tych problemów nadal nie ma, zamiast tego – pod Sejmem słychać „Rotę”. A w polityce – zaproszenia na kolejne szczyty rolnicze.