Krzysztof Adam Kowalczyk: Dlaczego Zachód boi się przejąć majątek Kremla?

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Krzysztof Adam Kowalczyk: Plan dla Ukrainy Wolny świat powinien obniżyć dług walczącego kraju i stworzyć program odbudowy po wojnie. I już teraz zaprosić do UE.

Na początku stycznia 2024 r. przypomniał o tym laureat Nobla z ekonomii Joseph E. Stiglitz, wzywając do zajęcia rosyjskich aktywów, bo to „właściwe posunięcie”. „Podczas gdy politycy w USA i UE ostrożnie podchodzą do wykorzystania aktywów rosyjskich do wsparcia ukraińskiego wysiłku obronnego i odbudowy, ich obawy są w najlepszym razie błędne. Ukraina pilnie potrzebuje tych funduszy, by wygrać wojnę, a ich nieudostępnianie teraz jest nierozsądne” – pisał Stiglitz.

Nieśmiały krok w kierunku wykorzystania pieniędzy Rosji na odbudowę Ukrainy

W środę państwa Unii miały zrobić pierwszy krok w tym kierunku. Bardzo nieśmiały. Miały zgodzić się na wydzielenie z samych aktywów dochodów z nich i przeznaczenie dla Ukrainy. Decyzję jednak odroczyły o tydzień. Może ona być wstępem (ale nie musi) do przekazania całości Ukrainie. Ruch nie dość, że nieśmiały, to jeszcze spóźniony co najmniej o półtora roku.

Dlaczego Zachód boi się przekazać całość rosyjskich aktywów na potrzeby Ukrainy? Przecież nie z obawy o korupcję, bo można stworzyć silne, przejrzyste mechanizmy kontroli międzynarodowej, gwarantujące, że pieniądze pójdą naprawdę na odbudowę i nie wylądują w kieszeni jakichś ukraińskich oligarchów, polityków czy urzędników.

Obawy Zachodu wynikają z konsekwencji położenia ręki na całych rezerwach walutowych Banku Rosji trzymanych w dolarach, euro czy jenach. I nie chodzi bynajmniej o odwet Kremla – nikt przy zdrowych zmysłach nie trzymał przecież rezerw swojego kraju w rublach, które Putin mógłby zabrać.